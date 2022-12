La Loto 6/49, la categoria I, este în joc un report în valoare de peste 7,88 milioane de lei (peste 1,60 milioane de euro). La Noroc se înregistrează un report cumulat în valoare de peste 4,86 milioane de lei (peste 993.200 de euro).



La Joker, la categoria I, este în joc un report în valoare de peste 14,08 milioane lei (peste 2,87 milioane de euro), iar la categoria a II-a se inregistreaza un report în valoare de peste 159.300 de lei (peste 32.500 de euro). La Noroc Plus se înregistreaza un report cumulat in valoare de peste 86.200 de lei (peste 17.500 de euro).



La Loto 5/40, la categoria I, este în joc un report în valoare de peste 861.800 de lei (peste 175.800 de euro), iar la categoria a II-a se înregistreaza un report în valoare de peste 56.500 de lei (peste 11.500 de euro). La Super Noroc este in joc un report cumulat în valoare de aproximativ 102.000 de lei (peste 20.800 de euro).



Duminică, 1 ianuarie 2023, nu au loc trageri loto.