Potrivit unor publicații rusești, locuitorii orașului au auzit o explozie înainte de declanșarea incendiului.

Pentru moment nu se cunosc cauzele producerii exploziei și nici dacă a făcut sau nu victime.

Un incendiu a izbucnit joi într-o clădire aparținând forțelor de patrulare la frontieră a serviciului federal de securitate FSB din Rusia, în orașul Rostov pe Don (sud), a anunțat agenția de știri TASS, citând serviciile de urgență locale.

⚡️Photo of the consequences of the explosion in the building of the FSB border service in Rostov-on-Don.



Baza writes that the explosion occurred in a warehouse, now there is a fire inside the building. pic.twitter.com/xfL4md2wcR