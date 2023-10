Te vei certa cu persoana iubita

Nu totul va fi lapte si miere. Te vei certa cu persoana iubita. Uneori, te vei certa mult. Vor fi momente mai putin placute si nu veti fi mereu de acord. Dar aceste lucruri sunt normale, toate cuplurile trec prin astfel de etape. Doar aminteste-ti ca sunteti “voi contra problemei” si nu “unul contra celuilalt”.

Iubirea este (si) despre implicare, nu doar despre emotie

Da, iubirea este mai mult decat o emotie frumoasa pe care o simti. Iubirea este si actiune si implicare. Trebuie sa ii arati celui de langa tine ceea ce simti. Trebuie sa te implici, astfel incat lucrurile sa functioneze cu adevarat. Continua sa comunici cu partenerul tau si sa va ajutati unul pe celalalt atunci cand viata devine dificila. Tine minte ca iubirea implica compromis si gasirea echilibrului.

Partenerul tau te va deranja

Nimeni nu este perfect, nici macar printul din poveste. Vor exista momente cand partenerul tau te va deranja. Ii vei vedea defectele. Trebuie sa fii constienta de aceste lucruri si sa alegi sa il iubesti in continuare. Este vorba despre a intelege cine este partenerul tau, de ce are nevoie si de a trece, impreuna, peste orice neplacere.

Nu vei arata mereu ca o printesa

Daca au existat momente in care incercai sa te feresti de partenerul tau si cautai ca acesta sa te vada doar in cea mai buna versiune a ta, dupa casatorie acest lucru nu va mai fi posibil. Vor exista momente in care te vei simti rau, vei fi extenuata si machiajul va fi ultima ta grija. Partenerul tau te va vedea atat la bine, cat si la greu, si ar trebui sa te iubeasca indiferent de situatie.

Partenerul tau nu se va lupta mereu cu dragoni pentru a-ti castiga dragostea

Aminteste-ti ca iubirea consta in lucruri mici. Chiar daca astazi partenerul tau nu a facut cel mai maret gest de dragoste, poate ca si-a amintit sa iti cumpere ciocolata preferata. La finalul zilei, partenerul tau este om, asemenea tie, asa ca vor exista momente in care el nu va fi perfect. Important este sa va bucurati de fiecare moment mic petrecut impreuna.

Sursă text: andreearaicu.ro