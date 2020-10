„Execuții” în USR după alegeri. Olimpia Ardelean, la Realitatea PLUS: „De ce a făcut Barna asta? Pentru că poate! A demonstrat că poate să facă aproape orice”

Olimpia Ardelean a explicat, miercuri, la Realitatea PLUS, că Vlad Teohari, care este și vicepreședinte USR Diaspora, „a câștigat cu 100 de voturi mai mult decât următorul pe listă. Deci au fost niște alegeri în Diaspora între membrii USR și PLUS și l-au votat pe el (Teohari - n.red.) cu vreo 1.500 de voturi, să fie primul pe lista pentru Camera Deputaților. Și votată și de membrii PLUS... există o alianță... Cumva, conducerea unui singur partid din alianță - USR a considerat că are dreptul să invalideze candidatura. Probabil că el (Teohari - n.red.) va demonstra în justiție că s-a întâmplat o chestie contrară, inclusiv a regulamentelor interne ale USR. Dar o să fie foarte greu pentru el, pentru că astăzi (miercuri, 7 octombrie - n.red.), la ora 12.00 sau 14.00. Pentru că nu știu cum va reuși să mai facă ceva... (...) Azi vor fi depuse listele cu candidații USR pentru Diaspora”.

Întrebată care ar putea fi motivul pentru care candidatura lui Vlad Teohari a fost invalidată de conducerea USR, de liderul Dan Barna, Olimpia Ardelean a răspuns că „mi se pare, în primul rând, o chestie foarte nedreaptă: „De ce a făcut Barna asta?! Nu știu, pentru că poate. Pentru că poate invalida pe oricine dacă vrea. (...) Cumva a demonstrat că poate să facă aproape orice”, la Realitatea PLUS.

Acuzațiile Olimpiei Ardelean vin după ce Vlad Teohari a fost respins de Biroul Național al USR pentru unul dintre locurile de parlamentar din Diaspora, invocându-se un aviz negativ dat de Comisia de arbitraj a USR. Aceasta din urmă a apreciat că Teohari ar fi prejudiciat imaginea partidului prin acțiunile pe care le-a întreprins în trecut.

Anunțul privind invalidarea candidaturii lui Vlad Teohari a fost făcut de Olimpia Ardelean, exclusă din partid din cauza disputelor pe care le-a avut cu echipa condusă de Dan Barna. Ea a precizat că votul pentru invalidarea candidaturii lui Teohari a fost la limită 13 – 12.

„Să vă fie ruşine! E extrem de nedrept pentru Vlad. Din ce inţelesesem eu, mâine (marți – n.red.) urmau să fie depuse listele de candidaţi pentru Diaspora. Cu o zi înainte l-au invalidat. Pe nimic. Pentru că a semnat o scrisoare deschisă”, a scris Olimpia Ardelean într-o postare pe Facebook.

Decizia luată de USR în cazul lui Teohari a fost pusă pe seama unei posibile acțiuni declanșate de Dan Barna pentru a-și consolida poziția în partid. Liderul USR ar încerca să scape de opozanții interni și de cei care l-ar putea determina să renunțe la președinția partidului și să-i cedeze locul lui Nicușor Dan, ales primar al Capitalei.

Olimpia Ardelean și-a exprimat temerea că și alți semnatari ai scrisorii lui Goțiu, de anul trecut, ar putea fi trecuți pe linie moartă, între care Ana Ciceală, Florina Presadă, Vlad Alexandrescu, Mihai Goţiu, Dumitru Dobrev, Daniel Seidler, Tudor Benga sau Stelian Ion.

Vlad Teohari s-a numărat și el printre cei peste 100 de semnatari ai scrisorii inițiate de senatorul Mihai Goțiu, anul trecut, în care era reclamată campania de epurări din 2019. Scrisoarea a fost transmisă după excluderea Olimpiei Ardelean, exclusă în decembrie 2019 din USR Ilfov după o postare pe rețelele de socializare în care sesiza nereguli din cadrul organizaţiei judeţene Ilfov.