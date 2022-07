- Așa cum ne-am asumat, am îmbunătățit colectarea și am ajuns la 8,1% (faţă de 7,5% din PIB anul trecut). Veniturile au crescut cu 22,9% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, în timp ce cheltuielile au crescut cu 14,3%, menţinându-se sub nivelul de creștere a veniturilor", a arătat premierul, într-un mesaj postat pe pagina sa de Facebook.