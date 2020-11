EXCLUSIV Daniel Florea: Dosarele se rezolva în funcție de ”prietenii”. Se găsesc procurori obedienți, care fac ce trebuie - VIDEO

Anca Alexandrescu: In declaratiile publice, dumneavoastra ati punctat faotul ca, pana la un anumit moment, Florian Coldea a fost un om ca si ceilalti, ca si dumneavoastra, si ca, de la un anumit moment, domnia sa s-a schimbat, puterea i-a luat mintile. Ce s-a intamplat? Adica la ce putere va referiti? Ce putere avea domnul Coldea de a ajuns sa fie atat de…

Daniel Florea: Da, cred ca este momentul in care s-a imprietenit cu doamne Kovesi. Asta e parerea mea personala si cred ca, daca privim in istorie, gasim exact acest moment la nivelul anilor 2010-2011,cand Daniel Morar nu facea de la DNA foarte multe dosare, asa cum am vazut in epoca Kovesi la DNA, insa gaseam catre Parchetul General, unde doamna Kovesi era sefa, foarte multe dosare lucrate in comun cu Serviciul Roman de Informatii. Protocoalele sunt din 1992 cred ca sunt facute. Eu am gasit, am aratat intr-o emisiune cu domnul Colonel Ion Dedu ca primul protocol facut in 96-98...intr-o carte a aratat-o un loctiitor de-al domnului Timofte, cred ca domnul Zamfir a prezentat primul protocol. Restul erau o continuitate. Cand simteai nevoia sa-l upgradezi acest protocol, se intalneau cele doua entitati, sefii celor doua enitati si puneau la cale ”bai, hai sa mai continuam. De ce? Trebuie sa mai dezvoltam intrucat au aparut noi chestii care ne-ar ajuta. Cum a explicat domnul Negulescu la dumneavoastra in emisiune, pana la un punct, cooperarea instititutionala este normala, dar trebuie sa privim cu mare atentie - exact cum avem aici: avem un pahar si un telefon, cele doua, teoretic, sunt de neatins, nu putem sa le punem intr-o legatura - cam asa era SRI cu Parchetul General pe tot ce inseamna infractiuni de drept comun. Adica trebuie sa explicam telespectatorilor ce s-a depasit, ceea ce a facut CCR la un moment dat. CCR a aratat ca paharul si telefonul sunt doua chestii total diferite intrucat SRI, ca entitate in statul asta si in organizatia noastra sociala, se ocupa de culesul informatiilor ce tin de siguranta nationala, nu cele de drept comun, adica sa o bage pe Udrea la puscarie, sa vina sa-i faca dosar lui Ghita, lui Ponta pe baza unor informatii fabricate pe care procurorul venea si le lua ca gugustiucul, le inghitea fara sa faca nicio verificare. L-am vazut aici la dumneavoastra in platou pe domnul Negulescu cum a explicat senin ca el s-a autosesizat de anumite chestii.

Anca Alexandrescu: Care credeti ca a fost momentul de declic cand domnul Coldea si-a dat seama ca are putere foarte multa si ca poate conduce practic Romania, lucru care s-a si intamplat?

Daniel Florea: Pai cred ca ar trebui sa ne punem semne de intrebare, si dumneavoastra va aduceti aminte, cum au aparut acele stenograme despre discutia dintre doamna Udrea, Stolojan si rusii care voiau sa cumpere sau au luat Alro Slatina, va aduceti aminte?

Anca Alexandrescu: Nu-mi aduc aminte. Recunosc ca acel mom nu mi-l aduc aminte.

Daniel Florea: Cred ca era un dosar facut de doamna Istu...Anaconda, eu ii zic Anaconda ca imi place mai mult cum suna, la acea vreme, era loctiitor la directia aceasta C, economica. Si, la respectiva unitate, era sef un domn Cosma, care ulterior a fost numit de Coldea la Directia DGPTC, unde a lucrat el, Inspectoratul de protectie contraterorista. Din zona aia se lucra acel dosar in care arata ca exista niste politicieni in tara asta care fac niste lucruri mai putin ortodoxe. Acolo tinea de siguranta nationala si probabil ca era normal sa duca dosarul cu interceptarile, cu tot ce era, sa le pună procurorului la dispozitia procurorului fiind de la DIICOT insa. Numai ca n-a fost dus spre DIICOT, din ce imi aduc eu aminte, ci spre Parchetul Peneral intrucat foarte mult in tara asta s-a lucrat pe relatia de prietenie. Adica eu, Florea, cu dumneavoastra, Kovesi, eram prieteni si atunci mergea mai usor sa fac un dosar intre noi doi, gaseam un procuror care era obedient si facea ce trebuie, decat sa merg la cine era la DIICOT

Anca Alexandrescu: Cum adica gaseam un procuror care era obedient si face ce trebuie ?

Daniel Florea: Pai asa s-a lucrat in tara asta nu s-a lucrat altfel. Daca faceti o plangere maine mai ales dupa ce-ati facut aceasta emisiune si ati ajuns la acest nivel ..ati auzit sa se autosesizeze cineva?

Anca Alexandrescu: Nu, absolut nimeni. Ne intreaba telespectatorii in fiecare zi de ce nu se sesiseaza nimeni. Aveti raspuns?

Daniel Florea: Da, eu va propun si lansez o provocare. Domnul Negulescu, cand vine la dumneavoastra in paltou, sa spuna el daca nu se sesiseaza colegii lui din parchet. Eu am o teorie.

Anca Alexandrescu: L-am intrebat de multe ori si n-a stiut sa-mi raspunda.

Daniel Florea: Va explic eu de ce. Pentru ca procurorii din ziua de astazi foarte putini mai lucreaza in cazuri. Foarte putini. Marea majoritate a muncii judiciare este facuta de politisti, aia pe care nu-i vedem in fata, apar cu masca pe figura la descinderi, ei sunt cei care sunt talpasii unui dosar. Procurorul din ziua de astazi, ca si judecatorul - sa vorbim in general de magistrati - s-a creat, prin legislatia facuta de politicieni, o bula. Procurorul este sef in dosarul lui, nu stiu daca cunoasteti. Telespectatorii care sunt specialisti in drept cunosc foarte bine: te duci, faci o plangere - ca o faci la parchet sau la sectia de politie, n-are relevanta - trebuie sa treaca pe la procuror, care se uita succint , i-o da politistului si zice ”ia, zi, frate, cum este, merge sau nu merge sa lucram pe ea?” Daca nu ai niciun prieten prin interior, adica prin sistem - politist, procuror - e posibil ca pe cererea ta nici sa nu se uite, sa treaca ani de zile. Il avem pe Dinca din Caracal. A stat mass-media pe el, a fost foarte important cazul. Cate alte cazuri nu sunt de copii disparuti, daca nu ati facut dumneavoastra presa niciun tam-tam, nu se intampla nimic...sunt fenomenal de multe. Urmarind presa indeaproape, am vazut foarte multe greseli din dosar. Pai arata ce profesionisti sunt acei procurori. Nu neg ca sunt procurori foarte buni.