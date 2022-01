„Sambata seara, 29 ianuarie, am fost detectat ca am Covid, astfel ca sunt in izolare pentru 10 zile (cei vaccinati sunt izolati 5 zile). In afara de o tusa seaca foarte rara (asta nu e de la Covid), nu am nici un simptom. Nu mi-am pierdut gustul sau mirosul, nu ma dor muschii (cum m-au durut data trecuta, in noiembrie 2020) si nu am stare de oboseala. Am intrat, insa, preventiv pe tratament, cum ar fi Ivermectina, Arbidol, antibiotice, vitamine etc”, a anunțat Terheș pe Facebook.

Europarlamentarul PNȚ CD s-a remarcat pe timpul pandemiei prin luări de poziție anti-vacciniste și anti-restricții, participând la numeroase protetse organizate în Europa.