„Având în vedere că Parlamentul European are calitatea de reclamant privilegiat, vreau ca, prin această petiţie pe care o lansez, să invit românii să susţină acest demers pentru ca împreună să convingem Parlamentul European să intervină în acest proces. De ce? Pentru că atunci când am văzut că este aproape imposibil, în calitate de deputat european, să declanşez un mecanism intern prin Parlament, prin care în 60 de zile sau mai puţin de 60 de zile să primesc o decizie prin care Parlamentul să dea în judecată Consiliul Uniunii Europene, am cerut în acest proces ca pe lângă anularea actului din 8 decembrie 2022 prin care ne-a fost îngrădit dreptul la libera circulaţie în Spaţiul Schengen, Curtea să mai constate că este necesar ca şi deputaţii din Parlamentul European să aibă calitatea de reclamant privilegiat, adică să poată depune acţiuni împotriva Consiliului şi împotriva Comisiei”, a declarat Eugen Tomac, sâmbătă, în cadrul unei conferinţe de presă, la Constanţa.

„Astăzi, am ajuns în sudul României, la Constanţa. Scopul este acelaşi: promovarea campaniei Semnează pentru România în Schengen. Am explicat, în cadrul conferinţei de presă pe care am susţinut-o împreună cu preşedintele PMP Constanţa, Claudiu Palaz, importanţa susţinerii procesului pe care l-am iniţiat la Curtea de Justiţie a UE. Este una dintre cele mai importante acţiuni pe care le-am iniţiat de-a lungul timpului. Miza este foarte mare şi am încredere că împreună vom reuşi. De aceea este important ca petiţia România merită în Schengen să aibă sprijinul tuturor românilor. Austria a comis un abuz de drept şi este extrem de important să fim vehemenţi şi să ne cerem dreptul de a fi parte din Schengen, aşa cum merităm de peste 10 ani”, a scris Tomac pe Facebook ulterior.