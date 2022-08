„Această infecție este o mare “loterie” în care odată intrat nu poți sa știi cu ce te alegi… Formele medii și formele grave sunt generatoare preponderent de sindrom post covid, dar asta nu înseamnă ca formele ușoare sunt lipsite total de acest risc”, a avertizat medicul Emilian Popovici într-un răspuns legat de severitatea bolii și sindromul post covid pe pagina sa de Facebook.

„Infecția SARS CoV 2 este o mare “loterie” în care odată intrat nu știi cu ce te alegi… Pe lângă problemele generate de boala acută, infecția SARS CoV 2 poate genera sindromul post covid, legat de care vă prezint principalele grupe de simptome ce au fost evidențiate în urma unui studiu efectuat pe mai mult de 300.000 de pacienți în Marea Britanie.

Simptome cardiopulmonare (scăderea capacității de efort, dispneea, oboseala, disfuncția autonomă, tahicardie, palpitații, dureri toracice și modificări radiologice pulmonare).

Al doilea grup de simptome sunt cele reprezentate de cele care țin de activarea generală autoimună și statusul proinflamator și care se materializează în sechele multi organ de nivel mediu, simptome gastrointestinale, simptome dermatologice și febră.

Și in fine al treilea sindrom reprezentat de simptomele neurologice și psihiatrice ( încețoșarea gândirii, tulburări de comportament, amețeli, slăbirea memoriei, dureri de cap, dureri și oboseală musculară, parestezii).

Sunt cele prezentate mai sus motivații temeinice de a evita infecția pe cât posibil? Pentru cei care conștientizează problema cu siguranță că sunt! Pentru ceilalți care consideră că infecția SARS CoV 2 e o simplă răceală probabil că nu există. Tot ce am scris mai sus este pentru a-i informa pe cei responsabili vis a vis de propria sănătate și de sănătatea celor din jur ! Restul le știu pe toate atât de bine încât nu au nevoie de știința nimănui...”, a anunțat epidemiologul Emilian Popovici într-un mesaj public pe Facebook.

Medicul epidemiolog se referă la studiul din Marea Britanie care se referă la cele trei categorii de simptome la cei care suferă de long COVID-19, care se confruntă cu simptome timp de 12 săptămâni sau mai mult.

Popovici, despre avantajul celro vaccinați și infectați o dată COVID-19

În același timp, Emilian Popovici a explicat că reinfectările sunt puțin probabile la persoanele vaccinate și infectate o dată, față de cei nevaccinați. În plus, nivelul de protecție față de formele grave este net superior față de cei nevaccinați, vulnerabili în acest caz.

Explicațiile au fost date într-un răspuns pe pagina sa de socializare.

„Din păcate, virusul SARS CoV 2 fiind slab imunogen reinfectiile sunt posibile și nu se poate preciza o perioada general valabilă in care o persoana care a fost infectata sa se considere protejata 100% post infecțios . Poate fi vorba de luni de zile sau mai puțin in funcție de statusul imun al fiecăruia … Cert este ca după 3 doze de vaccin și o infecție acută , cu un sistem imun funcțional normal , nivelul de protectie ar trebui sa fie inalt atât față de infecție cat și față de formele medii și grave de boala dacă la un moment dat reinfectia totuși s-ar produce. Eu personal sunt in situația asta și nu îmi mai fac probleme de SARS CoV 2 in schimb peste cateva luni o sa ma gândesc serios la vaccinarea gripală!”, a transmis epidemiologul Emilian Popovici.

Medicul Emilian Popovici nu este la primul avertisment în plin val 6 de coronavirus. Epidemiologul a atras atenția de săptămâna trecută în legătură cu creșterea cazurilor de COVID-10 de la Terapie Intensivă. Acesta a preconizat și o nouă explozie a numărului de cazuri în sezonul rece, începând din toamna acestui an.