Elisabeta Lipă: Trăiesc cel mai greu moment al vieții mele astăzi, când s-au închis bazele și au plecat sportivii

Sportivii români pun echipamentul în cui după ce toate loturile olimpice au fost trimise acasă, iar bazele sportive închise. "Sunt golită, Tristă. Trăiesc cel mai greu moment al vieții mele astăzi, când s-au închis bazele și au plecat sportivii și am văzut baza goală. Am zis: astăzi sportul românesc a murit!", a declarat Elisabeta Lipă, preşedintele Federaţiei Române de Canotaj, într-o intervenție telefonică la Realitatea PLUS.

