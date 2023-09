Fata și-a creat conturi cu un pseudonim și sub protecția anonimatului vorbea zilnic despre colegii săi pe care îi acuza că fură din ghiozdane sau că întrețin relații sexuale în băile școlii. Procurorii au considerat că mesajele publicate aduc un prejudiciu grav demnității victimelor. Tânăra a fost depistata de oamenii legii si s-a ales cu dosar penal pentru tulburarea ordinii şi liniştii publice.

Judecătoria Chișineu-Criș (Arad) a constatat în data de 1 septembrie 2023 legalitatea sesizării instanţei prin rechizitoriul întocmit de Parchetul de pe lângă Judecătoria Chișineu-Criș la data de 31 mai 2023.

Conform soluției pe scurt, publicată pe portal.just.ro, instanța „constată legalitatea sesizării instanţei prin rechizitoriul de la data de 31.05.2023, emis în dosar nr. 138/P/2021 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Chişineu Criș, privind pe inculpata G. (fostă P.) P. R., trimisă în judecată, în stare de libertate, pentru presupusa pentru presupusa săvârşire a infracţiunii de tulburare a ordinii şi liniştii publice în formă continuată”.

Doi români, tată și fiu, eșuați cu barca pe malul ucrainean al Dunării. Au fost reținuți de autoritățile vecine

Începând cu data de 25 februarie 2021, inculpata, folosind contul de Instagram „toate.barfele” și contul de Tellonym „toate.barfele” a postat în spațiul public diferite jigniri la adresa mai multor persoane.

„Credeam că doar eu am văzut-o în baie la fete pe (…) astăzi cu unu… ce fată”, „nu ți rușine să umbli cu bărbați prin baie”, „Am auzit că (…) are iubit, săracu iubit el nu vede că (…) il insală prin baie la scoala”, sau (…) popularele liceului la supt p*** in baie” sunt doar câteva mesaje pe care tânăra le-ar fi postat pe cele două conturi.

Acestea au fost publicate pe 26 februarie 2021. Apoi „toate bârfele“ au continuat fiind publicate pe 25, 26 și 27 februarie 2021. Tânăra i-a acuzat pe colegi, ascunzându-se în spatele pseudonimului „toate.barfele“, că fură din gențile elevilor sau că întrețin relații sexuale în băile școlii.

Procurorii au concluzionat că postările făcute pe cele două conturi reprezintă o încălcare gravă a demnității persoanelor vătămate. În cadrul procesului, părinții a cinci copii menționați în cele două postări au luat poziție împotriva tânărului acuzat. Acțiunile acestuia au fost încadrate ca fiind o tulburare continuă a ordinii și liniștii publice.

În încheiera finală a judecătorului de cameră preliminară se arată că: „Fiind audiată în cursul urmării penale, inculpata a recunoscut săvârşirea faptei reţinute în sarcina sa, precizând că nu şi-a imaginat că se va ajunge la dosar penal ca urmare a postării unor mesaje cu caracter jignitor la adresa altor persoane, luând activitatea ca una specific adolescentină”.

Miliardarii au pornit în căutarea tinereții veșnice prin infuziile cu plasmă. Cât plătește un magnat american să arate ca la 18 ani