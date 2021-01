Dublul atac sinucigaș din Bagdad, revendicat de gruparea Stat Islamic. Bilanț NEGRU al morților și răniților

Atacul de joi a fost cel mai grav care a avut loc în capitala Irakului în ultimii trei ani.

Cel mai recent atac sinucigaş petrecut în capitala capitala irakiană a avut loc în ianuarie 2018, tot în Piaţa Tayaran, ucigând cel puţin 27 de oameni.



Gruparea a declarat pe canalul său de comunicaţii Telegram că "unul dintre cavalerii noştri ai martiriului" s-a dus pe o stradă comercială din Piaţa Tayaran din centrul Bagdadului şi, când lumea a început să se aduce, şi-a activat centura cu explozivi.



Potrivit SI, un alt "cavaler al martiriului" s-a aruncat în aer "când oamenii au început din nou să se adune după prima explozie".

Ministerul de Interne irakian afirma, ieri, la scurt timp după producerea celor două atacuri, că primul sinucigaș a spus că este bolnav și a cerut ajutor, iar în momentul în care oamenii din piață s-au strâns în jurul lui a detonat bomba. Cea de-a doua bombă - spunea oficialul - a fost detonată imediat după ce mai multe persoane încercau să ajute victimele primei bombe.

Misiunea ONU din Irak a condamnat ferm atacul, pe care l-a calificat ca fiind unul "josnic", ce nu va reuşi să perturbe drumul Irakului spre stabilitate şi prosperitate.



La rândul său, Turcia a condamnat cu fermitate "acest atac terorist odios", reiterându-şi susţinerea pentru "Irakul prieten şi vecin în lupta împotriva terorismului", potrivit unui comunicat al Ministerului de Externe turc.



SUA, Iordania şi Egiptul au condamnat și ele atacul şi au exprimat condoleanţe familiilor victimelor.



În decembrie 2017, Irakul şi-a proclamat victoria asupra SI, recucerind întreg teritoriul care s-a aflat în mâinile extremiştilor din 2014. Cu toate acestea, membrii grupării teroriste continuă să întreprindă astfel de atacuri pe teritoriul ţării sfâşiate de război, mai arată sursa citată.

#BREAKING

📹 | Double explosion hit an open-market in Baghdad\"s Tayaran Square



▪️At least 6 people have been killed, several others wounded due to the suicide bomb attack in Iraq\"s capital.



pic.twitter.com/35Ylf5ceW9