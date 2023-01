Jurnaliștii de la Libertatea spun că Alexandru Marcu conducea o adevărată sectă, iar abuzurile s-au întins pe 16 ani. Metoda de racolare era una foarte bine pusă la punct. Acesta avea o afacere cu bijuterii hand-made, unde tinerele lucrau „la negru”, iar unele dintre ele erau obligate să locuiască cu el și erau obligate sa participe la adevărate orgii.

Trei tinere au povestit despre experiențele lor traumatizante în perioada 2003-2009. Unele dintre victime aveau doar 13 ani atunci când l-a cunoscut pe Alexandru Marcu și au fost abuzate sexual.

MĂRTURIA VICTIMEI ACTIVISTULUI PRĂDĂTOR

"Prima interacțiune sexuală s-a întâmplat în primele două săptămâni. N-a forțat lucrurile, dar îmi spunea că face pe doctorul ginecolog ca să se lămurească dacă sunt virgină sau nu. Am convins-o că sunt doar niște prieteni, că e un cuplu și că mai sunt doi prieteni. Cumva am păcalit-o. Nu știu dacă maică-mea chiar m-a crezut sau pur și simplu nu a vrut sa se bage. Când am dat de Alex am văzut ca nu ma respinge, cum o făcea ea. Acasă voiam să ma duc la ea în brațe și spunea: „Stai că mă sufoc!”. El mă accepta cum sunt, ce pot sa îmi doresc mai mult? Preferam să stau acolo".

SURSA: LIBERTATEA

Cea de-a doua victimă povestește că avea tot 13 ani atunci când s-a simțit constrânsă de Alex Marcu să întrețină relații intime cu el.



MĂRTURIA VICTIMEI ACTIVISTULUI PRĂDĂTOR

"Am rămas fără bicicletă. Noi nu aveam un leu în buzunar, eram efectiv copii. Eram sărace. Eu mai ales. Am ajuns la Alex, eu am zis scuze, cu lacrimi in ochi. Singurii noștri prieteni, ai mei și ai Corinei, ajunseseră să fie Alex și fetele. Cumva am ajuns din nou în casa aia. Ce îmi amintesc e ca Alex i-a zis Corinei să îl ia pe frate-miu afară la o plimbare jumătate de ora, să stea cu el. Iar eu am rămas singură cu Alex. A facut sex cu mine. În mintea mea a fost o plată pentru bicicletă. Mulți ani după aceea am analizat și am ajuns la concluzia că a fost un abuz".

SURSA: LIBERTATEA

Cea de-a treia victimă care a făcut mărturisiri avea 16 ani atunci când a fost modelul unor desene nud.



MĂRTURIA VICTIMEI ACTIVISTULUI PRĂDĂTOR

"Pe stradă, una dintre fetele care locuia cu el mi-a zis că aș putea fi model pentru ei, să mă deseneze. Așa am ajuns sa merg la el acasă și să stau ca model. Desenele au ajuns să fie nuduri. Pur și simplu nu am spus nimic, nici nu, nici da. Se folosea de mine și pentru sex și pentru conversație. Nu știu de ce mă duceam. Dacă mi-ar fi plăcut de oamenii ăia măcar ar fi fost altceva, dar mie nu îmi plăcea de ei și mă simțeam pur și simplu neiubită, folosită".

SURSA: LIBERTATEA

Activistul racola copile cu situații familiale și materiale precare. Fetele puteau fi manipulate cu ușurință, iar activistul profita de vulnerabilitatea și inocența tinerelor.

Locuința bărbatului era într-un loc retras, acolo unde se putea bucura în voie de prezența tinerelor. Fetele mai mici preluau modelul celor cu experiență. De multe ori, fetele ajungeau să se îndrăgostească de el, metodă prin care deveneau extrem de ușor de manipulat.

Victimele erau deseori obligate să muncească până la epuizare, iar de multe ori devenea violent, le bătea sub pretextul unei pedepse pentru regulile încălcate. Mai mult, le încuraja pe fete și să renunțe la studii.

Opt tinere au recunoscut public faptul că au fost abuzate și patru dintre ele au depus și plângeri penale. Contactat de jurnaliști, Alexandru Marcu a negat acuzațiile care i se aduc și a precizat că totul este o invenție.