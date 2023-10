Mărturie tulburătoare a unui tată care a aflat că fiica lui a murit în timpul unui atac al teroriștilor Hamas. Acesta a izbucnit în lacrimi după ce a recunoscut că se bucură că fata lui a murit și nu a fost luată prizonieră. Teroarea la care sunt supuși civilii este mai rău decât moartea în sine, a spus tatăl îndurerat.

În timp ce majoritatea oamenilor ar considera că moartea fiicei lor ar fi o veste groaznică pe care ar putea să o audă, acest tată a spus că se simte ușurat la gândul că fata sa nu a fost luată prizonieră. Această mărturie a provocat un impact puternic și a arătat lumii o realitate dură. Omorul este un lucru groaznic, dar a fi captiv în mâinile dușmanului este ceva mult mai greu de suportat, a explicat tatăl îndurerat.

„Tocmai am spus că am găsit-o pe Emily. Este moartă și mi-am spus „Da!” Și am zâmbit, pentru că asta este cea mai bună veste dintre posibilitățile pe care le știam.

Variantele erau fie moartă, fie în Gaza. Și dacă ai idee despre ce fac ei oamenilor din Gaza că este mult mai rău decât moartea. Mult mai rău decât moartea!

S-ar fi aflat într-o cameră întunecată plină de Dumnezeu știe câți oameni și s-ar îngrozi în fiecare minut, oră, zi și posibil în anii ce ar urma. Așa că moartea a fost o binecuvântare, o binecuvântare absolută”, au fost declarațiile șocante ale tatălui.

