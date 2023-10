Bărbatul spune că a fost nevoit să schimbe nu mai puțin de 5 medici de familie în toți acești ani. Motivul, refuzul doctorilor de a veni la domiciliu pentru a monitoriza starea de sănătate a femeii.

„Am ajuns in situatia in care ii dau mancare si apa cu seringa. Nu le am cerut decat ce este normal din cand in cand mai veniti acasa ca asta e obligatia , eu pot sa ma duc sa o duc undeva dar sunt sigur ca in 2 luni nu o mai am”, spune bărbatul.

Sunt cuvintele pline de durere ale bătrânului în vârstă de 80 de ani care, fără ajutorul medicilor de familie din zonă, este nevoit să își îngrijească singur soția căzută la pat. Femeia nu poate merge, nu vorbește și nici nu se poate hrăni singură. Bătrânul spune că medicul actual nu mai vrea să îi răspundă la telefon.

Contactați telefonic, cei doi medici de familie au invocat alte motive.

„Vrea să vin să pun sondă urinară. Depășesc atribuțiile medicului de familie. Eu nu am specialitate pe așa ceva”, a spus unul dintre medici.

Pe de altă parte, fiica femeii spune o cu totul altă versiune a adevărului

„Am incercat sa rugam medicii de familie sa vina personal la adresa sa faca verificari la mama pt ca se simtea adesea rau ea nespunandu ne ce o doare unii dintre ei au spus ca vin si nu au onorat cu prezenta altii au refuzat”, a spus fiica femeii bolnave.

Bătrânul a încercat să contacteze mai mulți medici care au contracte cu Casa Județeană de Asigurări de Sănătate, însă primește refuz după refuz.

