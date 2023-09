Din documentele prezentate de procurorii instantei, Brigada de Combatere a Crimei Organizate din Capitala, a inceput ancheta in ceea ce priveste distributia de droguri, la 5 zile dupa ce Vlad Pascu a provocat accidentul mortal de la 2 Mai.

Pana acum s-a stabilit faptul ca tinerii care sunt considerati a fi capii retelei cumparau drogurile de mare risc de pe Dark web. Vorbim despre amfetamina, MDMA sau ecstasy.

Procurorii lasa, de asemenea, in referatul de arestare, indicii care ne duc cu gandul la o retea mult mai mare de distributie, si asta pentru ca in acelasi paragraf in care se vorbeste de modul in care membrii acestei grupari obtineau drogurile de pe Dark web prin Posta, se face vorbire si despre modul in care acestia se intalneau cu persoane inca necunoscute in persoana undeva in Bucuresti. In cadrul unor astfel de intalnirii, mebrii gruparii faceau rost de astfel de substante.

Ei au reusit sa infiltreze un ofiter sub acoperire printre acesti tineri pentru a le furniza date legate de modul in care functioneaza reteaua.

Procurorii noteaza in acel referat de arestare cam cat de mari traficanti erau acesti tineri. Mai exact, procurorii spun ca mebrii gruparii vindeau cantitati de maximum cateva zeci de grame pe zi din aceste substante. Banii mergeau in principal pentru ca ei, la randul lor, sa poata sa isi procure drogurile si,, totodata, "sa isi asigure micile placeri ale vietii specifice varstei".

Acest lucru indica existenta unei retele mai mari care ii alimenta pe acesti tineri cu droguri, o retea care - cel putin din datele pe care le avem pana acum - nu a fost inca descoperita de procurori.