Dosarul Polaris: Fostul deputat PSD, Eduard Martin, și soția sa, judecați pentru evaziune fiscală și delapidare

Eduard Martin si sotia acestuia Monica Maria Latea (Martin) sunt trimisi in judecata in calitate de asociati in cadrul Polaris M Holding, iar Marcel Banaga pentru fapte care ar fi fost facute din functia de adminstrator al companiei.



"In perioada 2006 - 2017, principala sursa de venituri a societatii Polaris M Holding SRL ar fi reprezentat-o executarea contractului de salubrizare incheiat cu primaria municipiului Constanta.



Pentru executarea acestor servicii, firma respectiva ar fi practicat tarife supraevaluate (imprejurare care a facut obiectul unui alt dosar penal, trimis in judecata), fapt ce ar fi dus la acumularea unor venituri foarte mari de catre societatea Polaris M Holding (in jur de 1 milion de euro lunar). Mentinerea unei astfel de situatii ar fi dus la achitarea, catre bugetul de stat, a unor taxe foarte mari (TVA si impozit pe profit)," arata DNA.



Dosarul la care face trimitere DNA se afla pe rolul inaltei Curti, iar in prima instanta s-au dat pedepse grele: fostul primar al orasului Constanta, Radu Mazare, a fost condamnat la 9 ani si 10 luni de inchisoare. In acelasi dosar, milionarul Sorin Strutinsky a fost condamnat la 7 ani si 10 luni inchisoare, iar fostul deputat PSD Eduard Martin la 5 ani si 6 luni de inchisoare, mai scriu cei de la Ziare.com.