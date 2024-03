„De aceea am deschis o anchetă. Ancheta este încă în curs. Este un caz complex. În acest moment nu putem spune nimic mai mult, pentru că încă lucrăm la caz. Singurul motiv pentru care am anunțat faptul că am deschis această anchetă este că au continuat să fie depuse atâtea plângeri, ceea ce ne folosea resursele”, a declarat Laura Codruța Kövesi, într-un interviu pentru jurnaliștii de la proiectul Follow the Money.

„Parchetul European (EPPO) confirmă că are o anchetă în desfășurare cu privire la achiziționarea de vaccinuri COVID-19 în Uniunea Europeană. Această confirmare excepțională vine după interesul public extrem de ridicat. Nu vor fi făcute publice alte detalii în această etapă”, a transmis Parchetul European, într-un comunicat, la 14 octombrie 2022.

Ancheta ar viza mai multe plângeri făcute în legătură cu achiziția de vaccinuri. Investigația Parchetului European ar viza atât modul în care Comisia Europeană ar fi realizat achiziția centralizată de vaccinuri, cât și achizițiile făcute ulterior de diverse țări de la Comisie.