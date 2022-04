„Este o plângere făcută de Grupul de Investigatii Politice imediat ce CNSAS a dat comunicatul înainte de alegerile europarlamentare. Din punctul meu de vedere, nu e nimic nou sub soare. Știu de existența dosarului de doi ani. Când voi fi chemat de procurori, pentru că probabil au așteptat verdictul final al Înaltei Curți, mă voi prezenta.

Nu știu dacă vor aștepta și un verdict al Curții Europene pentru Drepturile Omului. Înca nu am fost chemat, înțeleg că este un dosar in rem, pentru mine este important dacă procurorii vor aștepta și decizia CEDO sau nu. Dacă nu o vor aștepta, mă voi prezenta și voi da răspunsurile cuvenite întrebărilor.

De-a lungul intregii derulari a acestui dosar nu m-am lansat in speculatii, nu voi spune punctul meu de vedere decat in fata procurorilor. Imi mentin punctul de vedere, ca nu am facut politie politica. Au existat niste regulamente. E usor cand te judeca omaenii care nu stiu reglementarile armatei din 1975.

Tot ce este scris de mine imi asum, resping orice este scris de altii, nu am fost singur pe lumea asta. Nu sunt singurul care stia niste lucruri. Justiria asa a considerat. Nu mi-am adus aminte de note pana nu le-am vazut, sunt scrise amandoua in aceeasi zi”, a precizat Traian Băsescu, la Realitatea PLUS.