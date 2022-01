Potrivit reprezentanţilor Inspectoratului de Poliţie Judeţean Timiş, a fost întocmit un dosar penal pentru violarea sediului profesional, în care se efectuează cercetări sub coordonarea procurorului Parchetului de pe lângă Judecătoria Timişoara.

George Simion a declarat că scandalul din Primăria Tiimșoara nu a fost provocat de el.

„Erau timișoreni care au intrat in primărie. Și nu am folosit deloc violența, că nu era nimeni. Am fost până la etaj și nu ne-a întrebat nimeni nimic. Până am dat de un consilier, am spus că suntem cu un urmaș al revolutiei care de peste trei luni nu a fost primit in audiență”, a relatat liderul AUR, în exclusivitate, la Realitatea PLUS.

Întrebat dacă a vorbit cu primarul Timișoarei, Dominic Fritz, sau cu cineva din Primărie, George Simion a relatat că angajații nu îl plac pe edil, „că îi terorizează. Nu prea le convenea cu dl Robu, dar ăsta nu știe să conducă nici primăria”.

„Nu ne-a cerut nimeni nimic. Nici mască, nici certificat, nimic. (...) Nu ne-a întrebat nimeni nimic. N-am încălcat nicio lege. Am găsit prima ușă închisă, a doua ușă închisă. Poliția locală nu-l respectă pe dl Fritz, așa că a părăst postul. Am găsit a treia usa, unde nu era nimeni. Am intrat. Pe holuri, acolo lumea încuia, că nu-l prea iubesc pe dl Fritz. La etajul unu a venit un domn și ne-a zis să ieșim. Și am ieșit”, a mai declarat George Simion, vineri, în exclusivitate, la Raport de Zi, cu Ana Maria Păcuraru.