Dorina Barcari, despre creșterea pensiilor cu 40%: "Nu ar fi un blocaj real, ci unul creat fals. Suntem condamnați la sărăcie"

Dorina Barcari, reprezentanta Asociatiei pentru Drepturile Pensionarilor din Romania, a abordat, astazi, in cadrul emisiunii „Romania in realitate”, moderate de jurnalistul Bogdan Muzgoci si difuzate pe realitatea.net, un spubiect delicat, si anume pe cel al maririi pensiilor cu 40%, asa cum prevede Legea pensiilor initiate de social-democrati in urma cu doi ani, precum si despre eliminarea pensiile speciale. Cu acest prilej, specialistul in problemele pensionarilor a afirmat ca discutiile legate de un posibil blocaj al economiei ca urmare a cresterii cu 40% a punctului de pensie sunt nefondate, in realitate nefiind vorba despre un blocaj real, "ci despre unul creat fals".

