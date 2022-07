Tony Dow, actorul care a interpretat rolul fratelui mai mare lui Wally Cleaver în sitcomul clasic TV Leave It to Beaver, a murit joi, la vârsta de 77 de ani. Acesta suferea de cancer.

Dow l-a jucat pe protectorul Wally lui Theodore „Beaver” Cleaver al lui Jerry Mathers în sitcomul de familie prin excelență de la sfârșitul anilor 1950 și începutul anilor ’60 (seria a rulat în primetime între 1957-63 și a jucat în sindicare de atunci).

Cei doi băieți, ale căror aventuri săptămânale și necazuri ușoare au dat tonul camaraderiei fraților epocii, au fost fiii lui June și Ward Cleaver (Barbara Billingsley și Hugh Beaumont).

Dow, care a trecut de la actorie în ultimii săi ani pentru a deveni un sculptor remarcat și de succes, s-a născut pe 13 aprilie 1945, la Hollywood, și și-a pus inițial ochiul pe înot și scufundări. A fost campion în scufundări la Jocurile Olimpice de juniori înainte de a participa la un casting pentru spectacolul care avea să fie Leave It to Beaver .

Deși Wally a fost și va rămâne rolul său principal, Dow a continuat să joace după ce serialul a ieșit din aer, apărând în alte seriale TV, inclusiv My Three Sons, Dr. Kildare și Mr. Novak . A părăsit actoria temporar pentru câțiva ani la sfârșitul anilor 1960 pentru a servi în Garda Națională. Mai târziu, a făcut apariții în emisiuni episodice precum Adam-12, Knight Rider, Square Pegs și The Hardy Boys .