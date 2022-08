McCullough a decedat duminică la reşedinţa sa din Hingham, Massachusetts, înconjurat de cei cinci copii, potrivit unei pagini de Facebook administrate de editura care i-a publicat operele, Simon and Schuster.

Sursa foto: Profi Media



McCullough este cunoscut pentru volumele sale bine documentate, cu succes la public, dedicate unor personalităţi americane importante, precum şi unor evenimente istorice cum ar fi construcţia Brooklyn Bridge sau primul zbor realizat de fraţii Wright.



„Ca istoric, pictează cu cuvintele, oferindu-ne tablouri veridice ale poporului american care trăieşte, respiră şi, mai presus de toate, se confruntă probleme fundamentale precum curajul, succesul şi caracterul moral”, se precizează într-un citat de pe diploma sa onorifică acordată de Universitatea Yale, potrivit biografiei autorului publicate pe pagina de internet a editurii Simon and Schuster.



McCullough a fost recompensat cu un Pulitzer în 1993 pentru volumul ”Truman”, o biografie a celui de-al 33-lea preşedinte al Statelor Unite, premiu pe care l-a primit din nou în 2002 pentru ”John Adams”, o biografie a celui de-al doilea preşedinte al Statelor Unite.



McCullough a câştigat totodată National Book Awards pentru volumele ”The Path Between the Seas: The Creation of the Panama Canal” şi ”Mornings on Horseback”.



În 2016, McCullough a primit Medalia Prezidenţială pentru Libertate, cea mai importantă distincţie civilă din Statele Unite.



McCullough s-a născut în Pittsburgh în 1933. A urmat cursurile Universităţii Yale, unde şi-a dat licenţa în literatură engleză. După absolvire, s-a mutat la New York şi s-a angajat la revista Sports Illustrated.



S-a căsătorit în 1954 cu Rosalee Barnes şi au avut împreună cinci copii. Rosalee Barnes McCullough a decedat în iunie, la vârsta de 89 de ani.