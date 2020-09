DOLIU în lumea boxului. Jean-Baptiste Mendy s-a stins din viață la 57 de ani din cauza cancerului

WBA a transmis un mesaj pe Twitter în amintirea fostului pugilist, cu un palmares de 55 de victorii, dintre care 31 înainte de limită, considerat drept "unul dintre cei mai mari boxeri din istoria ţării sale".



Boxer reputat pentru eleganţa sa, Mendy, născut la Dakar şi crescut în regiunea pariziană, a cucerit centura WBC la categoria uşoară în 1996 în faţa americanului Lamar Murphy după o primă tentativă nereuşită în 1994 împotriva mexicanului Miguel Angel Gonzales.



Detronat anul următor de americanul Stevie Johnston, la puncte, la prima apărare a titlului, el a urcat la categoria super-uşoară, fiind din nou învins de deţinătorul titlului WBA, Khalid Rahilou, în 1998.



El a cucerit din nou centura WBA la uşoară în 1998 în faţa kîrghîzului Orzubek Nazarov şi a pierdut-o din nou în 1999 în faţa francezului Julien Lorcy. În 2000 şi-a anunţat retragerea.

The WBA mourns the passing of Jean Baptiste Mendy at the age of 57. The Frenchman was Lightweight champion of the pioneer organization and one of the great fighters in the history of his country 🌹🙏 pic.twitter.com/ZN0BQSeG37