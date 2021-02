„Este dreptul partidului din încă fac parte, pentru că nimeni nu mi-a comunicat decizia de excludere. Domnul Claudiu Târziu s-a prezentat în fața Senatului și a spus că este excludere. Atunci avem o problemă pentru că nu s-a respectat statutul. Trebuia să mă cheme. Din punct de vedere juridic, a afla din presă sau pe surse că ești exclus nu este legal. Trebuia să mă cheme în comisia de disciplină dacă aveau ceva să-mi reproșeze.

M-am trezit peste noapte că se întâmplă asta. Înainte cu o săptămână, m-am întâlnit cu George și cu solțul meu într-un parc și am vorbit. Eu nu m-am certat. Au fost niște schimburi de idei între mine și Claudiu Târziu. Eu ce am spus în campania electorală nu a fost să mint electoratul ca să aleagă AUR. În comisia de abuzuri s-au făcut presiuni și Geeorge mi-a spus că primește foarte multe telefone că am intrat prea adânc în cercetarea unor dosare, dar că mă roagă să merg înainte că ăsta a fost scopul nostru.

Am promis românilor că vom fi un partid unit. Ce arătăm noi românilor, că am mințit în campania electorală? Eu nu am fost de acord să te schimbi după cum bate vântul. Eu nu mă voi dezice niciodată de lupta pe care o am de 25 de ani ca avocat. Întotdeauna am fost acolo unde oamenii au avut nevoie. Mi-a spus George că mi se potrivește ca o manușă comisia de abuzuri. Eu cu George m-am înțeles foarte bine. Noi vorbeam și la 11, 12 noaptea. Și în ziua în care am avut declarația politică l-am sunat și mi-a spus că astea sunt prostii, că vorbește el cu Claudiu”, a declarat Diana Șoșoacă la Realitatea PLUS.

„Mai era o zi până la depunerea semnăturilor și George a spus: veniți cu toții la mine că și așa nu am reprezentanți peste tot. A fost tot ce a însemnat lumea național-patriotică la întâlnire. Ulterior, domnul Florin Colceag a spus că mă roagă frumos să vin. Eu nu voiam să intru în politică, eu spuneam că e mizerabilă. Atunci a venit domnul Colceag la mine acasă, m-a luat pe sus și m-a dus la George, iar el mi-a spus bine că ai venit, m-a luat în brațe”, a mai povestit Diana Șoșoacă.