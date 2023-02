„Autorii privatizării au fost atât de meschini încât ne-au lăsat cu fundul în baltă. Oricine ar vrea să măreasca redeventțele, nu se poate atinge de OMV. Norvegia, Austria, Marea Britanie au companii cu acționar majoritar statul, iar banii de redevență se duc în banii de dezvoltare sau la fondurile de pensii. Au înlocuit legile și au menționat că autoritatea competentă poate vinde către companii care aparțin unor țări terțe UE. În cazul acordului de privatizare în vigoare, din motive de securitate națională se poate aproba denunțarea unilaterală a acordurilor. Neptun Deep, pentru că s-a respectat nimic, se poate denunța. Este nevoie de descretizarea acordurilor petroliere, pentru că, sunt sigur că nu respectă nimic. Un singur zăcământ e găurit de cateva sute de sonde, iar ANRM are doar 35 de aomeni care trebuie să controleze aceste activități. Iar astfel de controale trebuie să aibă loc aproape zilnic. De exemplu, la mine în Țicleni există 2.300 de sonde. Ministerul Energiei nu a făcut public nimic. Mai sunt și anexele, pentru că acolo sunt adevăratele probleme. De exemplu, de ce nu vedem contractul de achiziție Exxon Bahamas de către statul român? Să vedem cât au dat, ce au cumpărat. Pe ce am dat 1 miliard și 70 de milioane. De exemplu, Norvegia, care are toate contractele publice, acolo se vede unde se cheltuiesc absolut toți banii. La noi, firmele au o sondă de 100 de tone, o altă sondă are mai mult, iar ei se întreabă cum plătesc. E simplu, cât scoți, atât te taxez. Pe lângă OMV trebuie băgați și cei de la Romgaz. Au 2 miliadre de euro în conturi și ei se împrumută la Raiffeisen. Nuclearelectrica are miliarde de euro în provizioane. Eu, ca stat, mă imprumut cu 8% de pe piețele externe, iar aceste companii de stat stau cu provizioane”, a declarat specialistul în energie Dian Popescu în emisiunea CULISELE STATULUI PARALEL.