Într-un scurt comunicat apărut după ce cotidianul The Guardian şi-a procurat un exemplar din această carte, fostul șef de stat a acuzat o "ştire falsă". "Povestea cum că aveam COVID înaintea sau în timpul primei dezbateri este ''fake news''. În realitate, un test a arătat că nu aveam COVID înaintea dezbaterii" de la Cleveland, a reacţionat el, relatează Agerpres.



În cartea sa, Mark Meadows scrie că "nimic nu avea să-l împiedice pe Trump" să ia parte la dezbaterea cu adversarul democrat.



Ultimul şef de cabinet al lui Trump dă asigurări că preşedintele prezenta în momentul testului pozitiv, realizat la 26 septembrie 2020, semne de oboseală şi simptome de "uşoară răceală".

Medicul lui Trump, Sean Conley, l-a atenţionat pe Meadows să-i transmită să anuleze mitingul de campanie din Pennsylvania după primirea rezultatului pozitiv. 'Opreşte-l pe preşedinte să plece', i-a spus Conley lui Meadows, povesteşte acesta în carte.



După ce al doilea test a ieşit negativ, Trump a decis să continue mitingul, unde puţine persoane au purtat măşti sau au luat alte măsuri de precauţie împotriva virusului.



"Nu am vrut să îmi asum niciun risc nenecesar", explică Meadows în carte, "dar nici nu am vrut să alarmez opinia publică dacă nu era niciun motiv de îngrijorare".



Potrivit The Guardian, Mark Meadows relatează că l-a informat pe preşedinte despre testul pozitiv în timp ce Trump se afla la bordul avionului Air Force One, în drum spre mitingul electoral.



După primul test, realizat cu 'un model vechi', un al doilea a fost efectuat cu un sistem mai recent, Binax, considerat 'mult mai precis' şi care a dat un rezultat negativ, mai scrie Meadows.

În după-amiaza dezbaterii, trei zile mai târziu, Trump arăta 'puţin' mai bine, dar 'cearcănele de sub ochi i se accentuaseră. Puteam să văd că se mişca mai lent decât în mod obişnuit. Mergea de parcă ar fi purtat o greutate suplimentară în spate', adaugă Meadows.



Miliardarul sosise prea târziu pentru a mai fi testat la faţa locului, a indicat jurnalistul care a moderat dezbaterea.



Însă nimic din toate acestea nu a fost făcut public.



Pe 2 octombrie 2020, Trump a fost din nou testat pozitiv, dar la acel moment avea deja simptome mult mai evidente. Spre deosebire de testul pozitiv anterior, Casa Albă a comunicat rezultatul într-o oră. Imediat după aceea, Trump a fost dus la spital, unde a rămas trei nopţi.



Mark Meadows este primul dintre apropiaţii fostului preşedinte care a acceptat să colaboreze cu comisia Congresului care anchetează asaltul asupra Capitoliului din 6 ianuarie 2021.



Democratul care prezidează comisia, Bennie Thompson, a anunţat că Meadows a pus deja la dispoziţie o serie de documente, mai arată sursa citată.