Dezastru în Australia. Cum se formează “furtunile de foc” care înghit totul în cale

Incendiile de padure nu sunt nimic nou pentru australieni, dar, in aceasta vara, sunt devastatoare si mai este mult pana vor fi stinse.

Anul acesta, este unul dintre cei mari negri din istorie pentru Australia, cu cel putin 15 oameni morti, sute de case distruse si milioane de hectare de teren arse.

In acest weekend, mii de turisti si localnici au fost evacuati din sud-estul Australiei din cauza flacarilor. Iar armata australiana a oferit apa, mancare si motorina celor ramasi fara rezerve din cauza incendiilor de padure.

Ce cauzeaza flacarile?

Temperaturile record, vanturile puternice si terenul arid au creat climatul perfect pentru incendii de vegetatie puternice. Temperatura a atins un record, cu 49,1 de grade Celsius! Situatia a fost accentuata de lipsa averselor din ultimul timp.

Cat de ample sunt flacariile?

In ultimele luni, incendiile au provocat daune in cele 4 din 6 state ale Australiei, coasta de est fiind cea mai afectata. De la inceputul lunii noiembrie, peste 1,500 de pompieri se lupta cu flacarile. In Sidney s-a declarat stare de urgenta. Calitatea aerului a scazut foarte mult, iar pe retelele sociale au aparut imagini cu daunele provocate.

Ce ravagii au facut flacarile? Dezastrul a atins cote alarmante!

Cel putin 1000 de case au fost distruse in New South Wales iar peste 10 milioane de hectare de teren au fost arse. Cel putin 15 oameni au murit si oficialii au declarat ca numarul victimelor este posibil sa creasca.

Cine se lupta cu flacarile?

Zeci de mii de pompieri, majoritatea voluntari, au muncit din greu in ultimele saptamani. Iar guvernul a anutat compensatii care se ridica la 4000 de dolari. In acest weekend, focul a produs distrugeri masive, iar Australia a cerut sprijinul aliatilor. Ministrul Apararii australian a anuntat ca va trimite elicoptere militare Black Hawk si Chinook, avioane si nave in zonele afectate, respectiv Victoria si New South Wales. De asemenea, australienii au cerut sprijin Americii si Canadei, iar canadienii au anuntat deja ca vor trimite 30 de pompieri.

Se poate da vina pe incalzirea climatica?

Startul devastator al incendiilor confirma temerile oamenilor de stiinta: in viitor, incendiile de padure vor deveni mai frecvente si mai intense daca incalzirea globala se va inrautatii. Clima Australiei este de obicei calda si uscata in timpul verii, dar din cauza incalzirii globale aceste conditii se inrautatesc si vegetatia se usuca intr-un ritm mai rapid si, in consecinta, este mai predispusa sa ia foc. Incendiile de padure au pus intr-o lumina proasta guvernul australian si incapacitatea acestuia de a rezolva problema.

Cum s-a produs, de fapt, dezastrul

Incendiile de vegetatie pot fi atat de violente, incat pot genera propriile sisteme climatice, complet impredictibile. Asa-numitele “furtuni de foc” pot produce fulgere, vanturi puternice si chiar tornade de foc. Singurul lucru pe care nu-l produc este ploaia. Potrivit autoritatilor, unul din pompierii care si-au pierdut viata a fost pur si simplu zdrobit de o masina care a fost luata pe sus de o astfel de tornada de foc.