Dorofea Vîrtosu are 15 ani și a ajuns ”îngerul păzitor” al junioarelor echipei de polo din Kiev, 11 adolescente care au fugit din calea războiului din Ucraina.

Sportivele au ajuns în Alba Iulia cu ajutorul Dorofeei, cea care înainte de război le-a fost adversară în meciurile de polo.

„Fetele au ajuns aici datorie mie, le cunosc pe fete, pe 5 dintre ele le cunosc de la lotul national. Când am auzit de ce se întâmplă în Ucraina, am venit cu idea. Am încercat să luăm legătura cu ele a fost destul de greu… Până la urmă am dat de antrenoare. Peste 5 zile am primit un apel în care ni s-a adresat că fetele sunt pe drum și ajung undeva în vreo 10-15 ore” , a precizat Dorofea Vîrtosu.

Tot ea este cea care încearcă să le ușureze adaptarea în România, în așteptarea păcii.

„Le place aici, e un oraș micuț, liniștit, calm, lumea este foarte bună peste tot, lumea este zâmbitoare și le place foarte mult cetatea”, a mai spus Dorofea.

Sportivele sunt însoțite în România de mama uneia dintre ele. În fiecare dimineață, femeia le face un rezumat al situației din Ucraina, apoi țin un moment de reculegere.

„Se trezesc de dimineața fac sport, curățenie, după care organizam o mică adunare unde le informez despre tot ce se întâmpla în Ucraina, ținem și un minut de reculegere pentru cei care se luptă”, a mărturisit mama.

Toate jucătoarele se antrenează acum împreună după același program.