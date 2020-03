Daniel Dăianu, la Realitatea PLUS: Inflația în România e înaltă și am putea să pierdem stabilitatea leului

Daniel Dăianu, președintele Consiliului Fiscal, a vorbit, miercuri seară, la Realitatea PLUS despre deficitul bugetar al României, în contextul în care CE a cerut că România să se încadreze sub ținta de 3% până la finalul anului 2022. Dăianu a explicat că politicienii trebuie să ia măsuri pentru a nu se ajunge la o situație economică similară cu cea din 2009-2011, când s-au tăiat salarii.

Mai mult, Daniel Dăianu a avertizat că ”inflația în România e înalta și am putea să pierdem stabilitatea leului”.

”Noi nu avem o bază că SUA. BNR nu și permite să ușureze condițiile monetare pentru că ar pune presiune pe leu. Ce să mai vorbim de măsurile fiscale...în 15 septembrie se va vedea care sunt măsurile adoptate. CE are o analiză, un raport, care este o recomandare semnată de comisarul care spune că România nu a respectat prevederile. Deficitul nu a fost respectat, am avut o perioada de doi ani în care nu ar fi trebuit să ajungem la 3%. Ce trebuie să înțeleagă politicienii? Și cei de la putere și cei din opoziție în opinia mea, oricine va fi în 2020 la butoane să ia măsuri. Să facă în așa fel încât să nu doboram bugetul public, astfel încât să nu luăm peste un timp măsuri de o duritate cum au fost luate în 2009-2011. Au fost tăiate salarii, este cel mai costisitor pt cei neajutorați. Inflația în România e înalta și am putea să pierdem stabilitatea leului”, a declarat Daniel Dăianu în cadrul emisiunii ”Legile Puterii”, la Realitatea PLUS.