Ionel Danca, purtatorul de cuvant al Guvernul, a anuntat astazi ca Ministerul Economiei a initiat in sedinta de Guvern de ieri o Ordonanta de Urgenta pentru prelungirea perioadei in care pot fi dovedite situatiile in care companiile au fost afectate de starea de urgenta si pot obtine certificatul in cauza.

