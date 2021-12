„Cred că am depăşit momentele în care discutam despre renegocieri, sau alte discuţii legate de PNRR şi dovedim astăzi, cred eu că am dovedit şi până acum, dar şi astăzi cu atât mai mult, că suntem concentraţi pe implementarea acestui program care înseamnă reforme aşteptate de români de 30 de ani şi investiţii foarte importante pentru fiecare dintre noi. Important este faptul că pentru jaloanele pe care le aveam de atins pentru decembrie 2021 am reuşit să atingem aceste jaloane, toate jaloanele care au depins de Guvernul României.

Aici, fac această precizare pentru că sunt trei jaloane care reprezintă o discuţie între BERD şi FEI, nefinalizată, în momentul în care vom avea la nivelul Comisiei Europene finalizată această discuţie şi ne vor fi puse la dispoziţie aceste acorduri de garanţii, de contribuţie, atunci vom putea să atingem şi aceste jaloane. Dar subliniez faptul că nu sunt jaloane care să fi ţinut de o voinţă sau de chestiuni legate de Guvernul României”, a declarat Dan Vîlceanu, joi, la finalul şedinţei de Guvern.