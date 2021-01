Cumpănașu continuă RĂZBOIUL pe rețelele de socializare. Cum se apără acesta

Scandalul dintre Alexandru Cumpănașu și tânăra care a depus plângere penală pentru hărțuire continuă. Fostul candidat la prezidențiale încercă acum să găsească scuze în fața internauților și spune că scopul său a fost să o identifice pe minoră pentru a depune o plângere penală.

"Aceasta fata de 17 ani, asadar un adult in toata regula, ma acuza ca fluier fete de 10 ani, ca ma dau la ele, pe romaneste, asa ca reactia mea a fost pe masura... I-am spus ca este nesimtita si am rugat oaemnii de pe Tik-Tok sa ma ajute sa o identific si sa fac plangere", a afirmat Cumpanasu, intr-o postare pe pagina sa de Facebook.

Scandalul a izbucnit în luna decembrie, când fata de 17 ani a postat pe TikTok un videoclip în care sugera că Alexandru Cumpănașu flirtează cu minore. Imediat, acesta a reacționat și a început să o insulte.

"Nesimtito ce esti, lasa ca am eu grija de tine! Nu doar profesorii trebuie sa fie pedepsiti, si unii elevi. Ce inseamna atitudinea asta? Ce inseamna asa ceva? Nu ți-e rușine?", spunea atunci Cumpanasu.

Părinții copilei nu au stat pe gânduri și au mers să depună plângere penală împotriva lui Alexandru Cumpănașu. Femeia spune că, atât ea cât și fiica ei, au fost hărțuite și amenințate în repetate rânduri.

"Am depus plangere. Am fost audiata atat eu cat si fetita mea... Asteptam sa vedem ce se intampla in ancheta. Fata este intr -o situatie delicata, expusa de dl Cumpanasu prin materialele pe care a inteles sa le realizeze. Am facut referire la o hartuire, intimidare. Esta atat de nepotrivita atitudinea in raport cu un copil si expunerea...", explica mama fetei

În ultima perioadă, Alexandru Cumpănașu este mai nou vedetă pe TikTok și postează zilnic videoclipuri în care îi denigrează pe profesori și critică sistemul de învățământ din România. Contul său de TikTok, sub numele de ”profu online” este urmărit de peste 500 de mii de persoane. Cei mai mulți sunt minori.

Numele lui Cumpănașu apare într-o altă anchetă. Mai exact, corpul de control de la Ministerul de Interne face verificări la Jandarmerie în cazul protecției oferite în 2019.