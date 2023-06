Locatarii blocului din Iași plătesc de aproape 2 ani facturi imense la întreținere fără să le fie explicate motivele.

„Ok, am inteles ca s-a scumpit si apa rece am inteles aspectul asta, numai ca apar si alte cheltuieli. De exemplu acum mă uitam, zece lei tunsul gardului viu, ceea ce nu mai avem împrejur. Am intrebat nu are cine sa ne dea explicatii”, a explicat o locatară.

În plus, femeia ar fi dat prime și măriri de salarii fără acordul președintelui de asociație. Conducerea a sesizat neregulile și a intervenit imediat. Ulterior, Comitetul executiv al asociației a demis-o din funcția de administrator.

„Din discutiile cu presedintele asociatiei am fost informati ca au decis in ultima sedinta sa actioneze in instanta sa urmeze calea instantei pentru a putea recupera datele”, a spus Ionică Ciobanu, șeful serviciului asociației de proprietari.

Însă de atunci femeia este de negăsit iar împreună cu ea au dispărut și documente importante din asociație.