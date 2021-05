Cum sa asortezi vestele colorate pentru barbati la pantofii potriviti (P)

Daca mergi la un eveniment in aer liber iti sugeram sa mergi pe culori vibrante, care sa iasa cat mai mult in evidenta, deoarece vor face echipa buna cu o camasa simpla alba si cu pantaloni inchisi la culoare.

Vestele galbene sunt extrem de placute si se asorteaza la perechile de pantaloni gri dar sunt extrem de placute si in combinatii cu pantaloni bleumarin sau negri.

Ce camasi sugeram pentru vestele colorate:

Albul este cea mai potrivita nuanta cand vine vorba de o astfel de combinatie. Camasile cu imprimeu ar putea incarca mult prea mult tinuta si risti sa nu mai fie atat de spectaculoasa.

Pantofii cei mai potriviti pentru vestele colorate sunt pantofii maro. Fie ca alegi o pereche de pantofi barbati eleganti, fie ca alegi o pereche de mocasini, pentru un look mai lejer, maro-ul in combinatie cu o vesta colorata nu va da niciodata gres!

Consideri ca pantofii nu reprezinta intocmai stilul tau? Vestele care au in componenta lor in sunt veste barbatesti care te vor ajuta extrem de mult in crearea tinutelor chiar si in stil casual. Asadar, nu-ti fie teama sa asortezi o vesta colorata la o pereche de tenisi albi. Din contra, aceste combinatii te vor evidentia si te vor face sa te simti special dar si confortabil.

Ce sa nu asortezi la o vesta colorata:

Pantofii bleumarin nu sunt de preferat atunci cand vorbim de veste in culori precum galben, rosu sau verde. Pentru aceste nuante iti sugeram o pereche de pantofi maro.

Pantofii negri sunt de preferat doar cand in partea de sus asortam cu o vesta fie bleumarin, fie albastra sau chiar bleu.

Pentru evenimentele in aer liber poti asorta tinuta si cu un sacou in aceeasi nuanta cu vesta. Daca iti doresti ceva mai special, poti incerca combinatia dintre un sacou deschis la culoare si o vesta intr-o culoare puternica. Spre exemplu, combinatia dintre un sacou gri si o vesta albastra este de efect!

Gasesti o gama larga de articole vestimentare dar si sfaturi de stil pe don-men.com

Despre DON

DON a luat ființă în 2014, în România, pentru a răspunde unor nevoi comune pe care bărbații le au pentru un croi perfect, o calitate mai bună, design mai distinctiv și prețuri accesibile. Promisiunea noastră - să oferim un produs de înaltă calitate și servicii de înaltă clasă.

Cu fiecare produs pe care îl dezvoltăm - de la pantaloni la cămăși, de la sacouri la pantofi sau paltoane de iarnă, ne asigurăm că au o croiala impecabila, că există detalii creative și că bărbaților le-ar plăcea să le poarte.

Muncim foarte mult pentru a ne menține serviciul pentru clienți la cel mai înalt nivel și pentru a ne asigura că fiecare client este încântat să facă cumpărături la noi și să le spună prietenilor lor despre brandul DON. Suntem convinsi ca nu exista o promovare mai eficienta decat un client fericit.

Despre Adira Labels SRL

Adira Labels SRL este o companie textilă, înființată în România, cu o experiență de 20 de ani, care produce și comercializează en gros și en detail haine pentru bărbați. Compania, producător și distribuitor unic, își vinde produsele sub brandul propriu - DON și oferă clienților săi o linie completă de costume, pantaloni, cămăși, sacouri, jachete, paltoane, tricouri, pulovere și încăltăminte.

În aprilie 2014, compania a lansat în România brandul DON și a cunoscut o creștere semnificativă, brandul fiind promovat de cele mai importante posturi de televiziune în emisiunile de maximă audiență și de numeroase vedete din media. Brandul DON este comercializat și în sistem en gros, doar pentru magazinele fizice din Romania și din străinătate. Adira Labels SRL oferă clienților săi tot suportul necesar pentru promovarea brandului DON, precum și numeroase beneficii la achiziționarea produselor sale.

Datorită volumului ridicat de producție dar și a menținerii standardului de calitate și preț, toate produsele DON sunt fabricate în Istanbul, Turcia.