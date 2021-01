VIDEO/ Cum decurge procesul vaccinării la spitalul din Găești, acolo unde se poate vaccina ORICINE vrea acest lucru

Procesul de vaccinare de la Centruld e vaccinare din cadrul spitalului din Gaesti urmeaza urmatorul sir: dintr-o doza de vaccin din care, in urma disolutie, pot fi vaccinate 5 persoane, este vaccinat un acdru medical, iar dozele ramase sunt redirectionate catre cei care isi doresc sa se vaccineze.

Astazi, cand reporterul Realitatea PLUS, si-a facut programare, patru persoane erau pe lista de asteptare deschisa de reprezentantii centrului de vaccinare. Lista este valabila doar azi, iar in momentul in care a sunat pentru a-si face programarea acestuia i s-a explicat cum se face vaccinul.

"Am făcut un caiet pentru programări în cazul în care rămân vaccinuri. Dacă azi rămân, poate să vă sune peste 2 ore. Deci dumneavostră trebuie să ne lăsați numele, numărul de telefon și de unde sunteți. În decurs de 4 -6 ore să vă prezentați când vă sunăm noi", au explicat reprezentantii centrului.

Asta dincolo de platforma online pe care o pot accesa cadrele medicale care isi doresc sa se vaccineze antiCovid: "Păi aici noi va facem rezervările, dacă rămân astăzi de exemplu 4 doze sună 4 persoane, ați înțeles? Poat să rămână 10 și sună primii 10".

In ceea ce priveste detaliile legate de varsta, antecedente emdicale, boli preexistente si alte detalii de aceasta natura, reprezentantii centrului de vaccinare au spus ca aceste informatii le sunt cerute persoanelor care vor sa se vaccineze in momentul in care sunt sunate pentru a li se confirma ca exista vaccin pentr ele: "Asta vă întreabă acolo… Domnul manager a venit cu registrul. (...) Nu , flaconul se împarte la 5 persoane și poate să se vaccineze o singură persoană și următorii 4 în decurs de 6 ore sunt sunați să vină la spital".