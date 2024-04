Cei trei atleți au fost surprinși în mod clar făcându-i semn sportivului chinez pentru a-și depăși aproape de linia de sosire.

În acel moment, cei trei sportivi au fost văzuți în timp ce încetinesc, iar atletul chinez îi depășește cu o secundă, câștigând maratonul.

Sportivul chinez, medaliat cu aur la maraton la Jocurile Asiatice din 2023, a castigat semimaratonul, trecand linia de sosire cu o secunda in fata atletilor africani. Cei patru au ramas impreuna pe tot parcursul celor putin peste 21 de kilometri.

Culmea, nu este singurul caz de trișare sau organizare deficitară la mai multe competiții de maraton.

In 2018, la un semimaraton desfasurat in orasul Shenzhen din sudul tarii, s-a constatat ca 258 de alergatori au trisat, inclusiv multi care au preferat sa apeleze la scurtaturi.

Camerele de supraveghere a traficului i-au surprins pe acestia trecand printre copaci pentru a se alatura unei alte parti a cursei. In 2019, o femeie a fost filmata in timp ce conducea o bicicleta inchiriata de culoare verde la maratonul international Xuzhou din estul Chinei. Oficialii cursei i-au ordonat sa coboare de pe bicicleta, dar femeia s-a urcat din nou in saua acesteia.

