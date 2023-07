În general, înțepăturile de insecte produc reacții locale de tipul înroșirii sau a edemului local, de gravitate ușoară. Acest lucru depinde însă și de răspunsul fiecărui organism la înțepătura de insecte, precum și de veninul sau diferitele tipuri de microorganisme pe care respectivă insectă le poate purta.

În acest caz, o banală înțepătura a unei insecte poate determina o reacție severă, de tip sistemic, uneori până la șoc anafilactic, iar dacă intervenția nu este una promptă se poate solda chiar cu decesul pacientului. Astfel, pericolul dat de înțepăturile de insecte îl poate depăși din punct de vedere al mortalității pe cel cauzat de mușcătura de șarpe veninos, de exemplu.

Există patru clase de artropode cu impact clinic asupra populației : Diplopoda, Chilopoda, Insectă și Arachnida, înțepătura sau mușcătura acestora cauzând cel mai adesea manifestări de tipul erupțiilor eritemato-edematoase, urticarie, papule, prezentând pe lângă acestea și capacitatea de a servi drept vectori pentru bacterii, virusuri și protozoare fapt ce poate determina boli de această natură, scrie sfatulmedicului.ro.

Cum se acordă PRIMUL AJUTOR în cazul reacțiilor ALERGICE la mușcăturile de insecte



Vital pentru pacient este sa i se mentina permeabilitatea cailor aeriene. Pacientul poate prezenta dispnee severa, wheezing sau respiratie suieratoare, iar in cazuri severe cand capacitatea acestuia de ventilatie este compromisa se poate ajuge la necesitatea inceperii masurilor de resuscitare cardiorespiratorie. Solicitati ajutorul serviciului medical de urgenta imediat ce constatati aceste simptome la un pacient care a fost victima unei intepaturi de insecta, scrie sfatulmedicului.ro.

Asigura-te ca persoana este asezata jos, pe spate si ridica-i picioarele astfel incat sa favorizezi circulatia sangelui spre inima pentru a reduce efectele colapsului circulator. Urmareste-i pulsul, respiratia, culoarea tegumentelor, iar daca pacientul este cunoscut cu alergie la intepaturile de insecte si are o seringa cu adrenalina autoinjectabila (EpiPen, Auvi-Q), administreaza doza respectiva la nivelul coapsei.

Slabiti imbracamintea stansa si eliminati alte cauze care pot ingreuna circulatia. Nu-i dati nimic de baut sau de mancat pentru ca exista riscul de aspiratie si obstructie respiratorie pentru ca pacientul in cauza nu mai are functia de deglutitie intacta. Daca pacientul varsa asezati-l in pozitia laterala de siguranta pentru a preveni riscul de aspiratie al vomismentelor la nivelul arborelui respirator, fapt ce poate duce la pneumonie de aspiratie.

In cazul in care functiile vitale sunt abolite, semnele de respiratie si circulatie lipsesc, incepeti manevrele de resuscitare cardio-pulmonara prin efectuarea a 30 de compresiuni la nivelul toracelui cu o frecventa de aproximativ 100/ minut, urmate de efectuarea a doua respiratii gura-la-gura si repetarea acestei proceduri pana cand pacientul isi revine, soseste echipajul medical specializat sau va simtiti extenuat.

De electie in socul anafilactic la pacientii aflati in colaps circulator si/sau cu obstructie pe caile aeriene este administrarea intravenoasa de adrenalina, cu repetare la 10-30 de minute daca este nevoie.

Pentru remiterea simptomelor cauzate de inflamatia cailor aeriene se administreaza apoi antihistaminice de tip H1 si H2 . Prevenirea fazei tardive a reactiei alergice la 4-6 ore de la debutul simptomatologiei poate beneficia de administrarea de corticosteroizi care au ca scop reducerea raspunsului imun exagerat. Medicamentele beta-agoniste se pot administra la recomandarea medicului pentru sustinerea cailor respiratorii deoarece determina bronhodilatatie si reduc secretia de mucus a carei acumulare la nivelul bronhiilor ingreuneaza respiratia, atenționează sfatulmedicului.ro.

Cum arată înţepăturile de insecte. Tot ce trebuie să ştii despre ele

Când vin căldurile cu toţii ne dorim să ştim mai multe despre insecte pentru a ne putea proteja de muşcăturile sau înţepăturile lor.

Iată cum arată înţepăturile de insecte, dar şi câteva lucruri despre insecte i ce ar trebui făcut pentru a preveni incidentele nedorite, arată sfatulparintilor.ro.



Cum arată înţepăturile de căpuşe

În ultima vreme, căpuşele au isterizat ţara noastră. Nu sunt nişte insecte pe care le poţi ignora cu atât mai mult cu cât îţi pot intra, la propriu, pe sub piele. Dacă îţi plac ieşirile la iarbă verde, trebuie să fii atent. Acestea pot trece foarte uşor din iarbă sau plante pe picior, pe mână, chiar şi pe cap. Nu toate căpuşele sunt purtătoare de boli precum Lyme, şi majoritatea muşcăturilor nu pun viaţa în pericol. Dar, este totuşi bine să le eviţi.

Odată suite pe corp, căpuşele caută locuri călduroase şi umede (subraţ sau zona genitală).

Muşcătura poate fi alergică pentru unele persoane. Pentru a preveni muşcăturile este recomanat ca atunci când ieşiţi la pădure sau la iarbă verde, să purtaţi haine care să va acopere braţele, picioarele şi capul. Cereţi la farmacie un repelent pentru căpuşe. După ce vă întoarceţi de la iarbă verde, controlaţi-vă corpul de căpuşe.

Insectele infestate nu transmit boala Lyme decât dacă stau pe corp mai mult de 36 de ore. Primul semn de infectare este o iritaţie circulară. Alte semne sunt febră, durere de cap şi oboseală cronică. Netratată corespunzătoar, boala Lyme poate afecta mai multe părţi ale corpului, muşchi, îchieieturi, inimă, sistem nervos. Majoritatea cazurilor de boală Lyme pot fi tratate cu succes dacă sunt descoperite la timp, potrivit sfatulparintilor.ro.

Cum arată înţepăturile de păianjeni

Ţara noastră nu are specii periculoase de păianjeni. Însă pot fi şi excepţii. Iar printre cauzele apariţiei unor specii veninoase se pot număra colecţionarii de astfel de insecte care le scapă de sub control. Trebuie să fiţi de asemenea atenţi în cazul în care călătoriţi în ţări exotice.

Unele persoane pot fi alergice la muşcăturile de păianjen. Dacă vă apar pete roşii, care apoi se transformă în pete albe, sau apar pungi de puroi dureroase, este cazul să mergi la medic.

Cum arată înţepăturile de purici



Puricii sunt insecte mici, fără aripi, dar foarte agile care se hrănesc cu sângele “gazdei”. Şi nu trăiesc doar pe animale, şi oamenii reprezintă o “gustare” la fel de bună. Unele persoane pot fi extrem de sensibile la muşcătura de purice, iar rănile cauzate de scărpinare se pot infecta.

Ca să preveniţi muşcăturile de purici, asiguraţi-vă că animalul de companie nu are purici. În plus, este recomandat să ţineţi animalele de companie în afara dormitorului. Aspiraţi covoarele, mochetele în fiecare zi, şi utilizaţi insecticidele împotriva puricilor o dată pe lună.

Cum arată înţepăturile de albine/ viespi



Când o albină înţeapă, îşi pierde acul şi moare. Viespile, în schimb, pot înţepa de mai multe ori. Iar aceste ace pot fi extrem de periculoase, mai ales dacă sunteţi alergici. Dacă nu sunteţi alergici, îndepărtaţi acul, curăţaţi locul, puneţi gheaţă şi puteţi lua un antihistaminic împotriva mâncărimilor. De asemenea, acetaminofenul sau ibuprofenul ajută împotriva inflamaţiilor şi a durerilor.

Cum arată înţepăturile de păduchi



Despre păduchi se spunea că sunt apanajul sărăciei şi al mizeriei. Nu este deloc adevărat. Oamenii pot face păduchi, indiferent de clasa socială din care fac parte. Este suficient să probezi o pălărie pe care a probat-o înainte cineva infestat. Muşcăturile de păduchi generează mâncărimi, iar scărpinarea poate duce la infectarea zonei. În cazurile severe se poate ajunge la pierderea podoabei capilare.

Pentru a scăpa de păduchi şi ouăle lor trebuie să folosiţi loţiuni, creme, şampoane speciale pe care vi le poate prescrie medicul sau le puteţi folosi la recomandarea farmacistului. Spălaţi hainele, lenjeria de pat, periile de păr pentru a preveni răspândirea păduchilor. Verificaţi de asemenea fiecare membru al familiei.

Cum arată înţepăturile de furnici



Furnicile sunt foarte agresive când își apără teritoriul. Ințepătura de furnică poate provoca reacții alergice primare, cauzate de veninul pe care acestea îl injectează în piele.

Cele mai multe dintre simptome sunt minore și se manifestă printr-o durere minoră spre moderată. Această durere poate dispărea într-un interval mic de timp. Pot apărea însă și simptome precum înroșirea zonei sau inflamații provocate de veninul care intră in organism.

Este posibil ca unele specii de furnici sa genereze un venin care să afecteze grav persoanele aflate in condiții medicale speciale. De asemenea, înțepăturile repetate să ducă la șoc anafilactic.

Cum arată înţepăturile de ploșnițe



Ploșnița de pat nu îmbolnăvește, însă poate cauza reacții alergice periculoase. Problema infestării cu ploșnițe trebuie rezolvată rapid de către un profesionist, întrucât este destul de greu să scapi de unul singur de ele, scrie sfatulparintilor.ro.