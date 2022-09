Deși Invazia Rusiei din Ucraina a reamintit Europei că sursele regenerabile de energie sunt extrem de importante, continentul încă mai are nevoie de gazul Rusiei pentru a produce energie electrică. Însă nevoia este mai mică decât în anii precedenți datorită creșterii producției de energie din surse regenerabile. În primele patru luni din acest an, statele UE au produs 12% din totalul energiei electrice din centralele solare, adică 99 de terawatt.



Faptul că România nu are o strategie și nici investiții, a dus țara noastră pe unul dintre ultimele locuri la nivel european în privința producției de energie din surse regenerabile pe cap de locuitor.



Asta se vede și în cifrele anuale. Producția de energie electrică prin intermediul centralelor eoliene și solare a rămas, în 2022, la valori similare celor din 2017.





Sursă: Radio Europa Liberă

Potrivit celor de la Europa Liberă, pe ultimele locuri, alături de România, se află Slovenia, Slovacia și Letonia, țări care au un potențial mult mai redus în acest domeniu. Liderul clasamentului este Danemarca, cu 1,47 KW/locuitor din energie solară și eoliană, urmată de Germania, Suedia și Olanda. Aceasta din urmă produce de aproape șase ori mai mult față de cât producea în 2014.

România a produs în primele șase luni ale acestui an în jur de 28,8 miliarde de kwh, potrivit datelor Institutului Național de Statistică. Dintre aceștia, trei sferturi au mers către firme, fabrici sau hale de producție, 6,5 miliarde către populație și aproape 300 de milioane de kw/h pentru iluminatul public.

CUM SE FOLOSEȘTE ENERGIA PRODUSĂ ÎN ROMÂNIA

21,6 mld. kwh - economie (firme, combinate, fabrici, hale de producție)

6,5 mld. kwh - populație

300 mil. kwh - iluminat public

Sursa: INS/ europaliberă.org



În privința surselor de producție, în primele șase luni cea mai mare cantitate de electricitate a fost produsă de termocentrale, 37% din total. Acestea se alimentează în principal cu gaze, cărbuni sau păcură. A doua cea mai productivă sursă de electricitate au fost hidrocentralele, care au produs în primele șase luni 27% din totalul energiei. Pe ultimele locuri se situează energiile eoliene și solare, cu o medie cumulată de aproximativ 15% pe an, potrivit datelor INS.



Odată cu invazia Rusiei în Ucraina, prețurile la energie electrică au ajuns în România la un preț mediu de 490 euro/MWh, după ce în iulie prețul mediu era de 367 euro/MWh. La finalul lunii august, prețul a depășit și 700 de euro/MWh. Iar per total, prețurile din lunile de vară din 2022 sunt de circa patru ori mai mari decât cele de acum un an. Speranțele României stau în fondurile din PNRR. În planul aprobat de Comisia Europeană este prevăzută o sumă de 1,6 miliarde de euro pentru energie.