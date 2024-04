TIMIȘOARA

Recent, un bărbat bolnav de cancer a decedat la scurt timp după ce a fost operat într-o clinică privată din Timișoara.



Pacientul în vârstă de 56 de ani fusese diagnosticat anul trecut cu o tumoră de cinci centimetri la intestinul gros. În ultimele luni, el a consultat mai mulți medici și în cele din urmă a decis să se opereze la o clinică privată din Timișoara. Inițial, cadrele medicale au spus că intervenția a fost una reușită, iar după trei zile au decis să-l externeze. La scurt timp, a început să se simtă din nou rău și în cele din urmă a ajuns la Spitalul Județean din Timișoara.



A fost internat pe secția ATI, dar la scurt timp a murit. În ciuda faptului că analizele bărbatului arătau că era perfect sănătos, autopsia a dovedit contrariul: suferise un infarct miocardic și ar fi avut peritonită. Vestea morții bărbatului de 56 de ani a căzut ca un trăsnet pentru familie care a depus o plângere penală pentru ucidere din culpă.



BACĂU



Un caz cutremurător a avut loc la începutul acestei luni în Bacău. O femeie însărcinată de 28 de ani s-a stins din viață la nici 24 de ore de la internarea în spital. Familia femeii îi acuză pe medici de neglijență și spune că gravida a fost lăsată să agonizeze timp de 12 ore.



Chinul a început când Maria s-a prezentat la spital cu dureri abdominale puternice, febră, frisoane și dureri de cap. Deși au constat că sarcina s-a oprit din evoluție, medicii nu au luat măsuri imediate.

Când au decis în cele din urmă să o bage în sala de operație, după mai bine de 12 ore, starea ei se agravase deja, iar femeia a murit după cel de-al doilea stop cardiorespirator suferit. Durerea e cu atât mai mare, pentru s-a chinuit foarte mult să aibă un copil și a apelat la procedura de fertilizare in vitro.



Familia acuză medicii că nu au intervenit la timp, iar poliția a deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă.



BOTOȘANI



Cazul Mariei vine la doar câteva luni după ce moartea tinerei de 25 de ani, Alexandra Ivanov, a zguduit întreaga țară. Fata care era însărcinată a murit tot pe patul de spital în Botoșani după ce o noapte întreagă a implorat să fie ajutată. Fata a dat nenumărate mesaje medicilor, dar aceștia i-au administrat numai calmante. După ore întregi de chin, Alexandra a murit.



Potrivit certificatului medical constatator, cauza decesului a fost ”o sarcină oprită în evoluție, complicată infecțios". A lăsat în urmă trei copii, cu vârste între 1 și 4 ani. Colega de salon a Alexandrei a povestit și ea momentele cumplite prin care a trecut tânăra.



DECLARAȚII ȘOCANTE DESPRE GRAVIDA MOARTĂ ÎN SPITAL

(...) era deja vânătă, spunea că nu are aer. După ce i-au luat tensiunea și au pus aparatul de monitorizare au mai venit 5-6 asistente la patul ei. Medic nu am văzut să fi venit. Aparatul acela țiuia, iar asistentele i-au ridicat perna, au udat-o pe față cu apă, iar ea se tot ridica și se agita, iar la un moment dat a început să tușească, ca un horcăit așa, nu era o tuse normală. (...) s-a prins de o doamnă asistentă și i-a spus că nu are aer”, declara o colegă de salon.



URZICENI



Un caz revoltător a avut loc și la Spitalul Municipal din Urziceni. Acolo, o femeie însărcinată a ajuns la spital cu contracții puternice însă a născut în curtea spitalului asistată de paramedicii de pe ambulanță. Motivul este unul absolut șocant: unitatea medicală nu ar avea linie de gardă pe ginecologie, iar doctorii ar fi decis să o transfere la Spitalul Slobozia. Grav este că pacienta nu a fost supravegheată de cadrele medicale în tot acest timp, iar până la venirea salvării femeia a intrat în travaliu.