Anca Alexandrescu a evocat concluziile analistului politic Cozmin Gușă legate de politicienii din România, „care au fost cât de cât liberi până în 2004, după care România a fost condusă pe bază de procură”.

„Mi se pare atât de actual, ce s-a intâmplat atunci in 2001-2004. Suntem in prag de alegeri prezidențiale și lucrurile arată din ce în ce mai rău”, a comentat Anca Alexandrescu.

„Ultima perioadă în care România ar fi putut să-și impună punctul de vedere, dar a ratat, a fost între 2001 și 2004, în perioada, nu pot să spun a lui Ion Iliescu, ci a lui Adrian Năstase. De atunci, din Decembrie 2004, după ce Băsescu a câștigat, s-a instalat o etapă din care România nu a mai decis pentru sine mai nimic. Și nu vă gândiți doar la statul paralel, justiție, gândiți-vă și la Fondul Proprietatea, gândiți-vă și la altfel de privatizări, la externalizări, gândiți-vă și la cine deal-uiește energia și sistemul bancar din România. De ce spun că a ratat. Adrian Năstase s-a orientat prost. A zis că dacă seduce Occidentul va fi președinte. A uitat că pe el trebuie să-l aleagă românii. El a sedus Occidentul de la contractul Bechtel dat americanilor fără licitație, până la privatizările pe bani de nimic, de la Petrom OMV, până la Distrigaz, până la distrugerea industriei. Aia a fost ultima perioadă în care România a mai contat. In rest, nu a mai contat. Iar în perioada lui Iohannis n-am mai contat deloc. România e condusă prin procură”, a declarat analistul politic Cozmin Gușă, potrivit evz.ro.

„Pentru ca o tara sa poată conta pe plan internațional, inteleg ca tara respectiva sa aiba o conducere constient, nu prin manipulari si false imagini, pentru asta e esential sa aiba o economie puternica. Daca nu are o economie puternica, nu are ce sa susțină. Cozmin a spus corect ca prin privatizarile si externalizarile acesta, cu toate ca PIB a crescut pe culmile <<cele mai inalte>>, practic nu e o economie a României, se duce in afara”, a precizat profesorul Radu Enache.

„Plătim 176 de milioane de euro ca sa tinem economia Germaniei pentru 12 trenuri, dar cât ne costa ca ele sa functioneze? Noi trebuie sa facem investiti ide 700 de milioane de euro. (...) Prefer să spun că ne costă 6 miliarde...”, a observat Anca Alexandrescu.

„Noi, România, am devenit un rezervor de forta de muncă ieftina si atat. Degeaba ne zice de PIB, e un indicator cat se poate de fals, nu reflecta nici bogatia locuitorilor , nici HDI, nici polarizarea dintre segmentele foarte bogate si foarte sarace. Or, toate astea, omul obisnuit le simte pe pielea lui. Din 2004 incoace, noi am scazut, statul român a devenit din ce in ce mai putin...”, a declarat profesorul Radu Enache.

„Statul român nu face nimic pentru romani, ci pentru alte tari, pe interese. Cum spune Cozmin, e condus pe baza de procura”, a adăugat Anca Alexandrescu.

Jurnalistul Cătălin Antohe a reamintit că „privatizarea Petrom nu a fost pe placul lui Năstase. Reactia austriecilor a fost : noi va vom conduce compania si o vom face in interesul României. Profitul azi OMV Petrom a scazut de 5 ori, de anul trecut”

Avocatul Florin Durgheu a declarat că „am avut mari privatizari inoportune, valoarea pe piata a acelor companii era scazuta. Sa ne uitam in Franta, se naționalizeaza.

Cand se duce in cap, noi chiar atunci ne gandim la listare. Nu spun ca nu-s bune, dar trebuie să ne gândim și la interesul cetatenilor. Aceasta plandemie a demontrat că România nu e capabila. Lucruri de maxima necesitate nu vor ajunge la romani, e inacceptabil. Noi nici mastile nu le-am putut produce singuri”.

„Metrorexul, de vreo 2 saptamani, ne-a lungit foarte mult intervalele de succedare a trenurilor. Prin statistici vad ca ne astepta alt val de covid. Eu merg cu metroul, daca mergi la ore de varf, cand vine covid, e o masa de oameni transpirati, obositi, mi-as pune intrebarea daca acestia (Metrorex, n.r.) nu pot fi pusi sub acuzare ca submineaza sanatatea publica”, a comentat profesorul Radu Enache.

Anca Alexandrescu a adăugat că „mi-a zis cineva ca azi a expirat contractul pe energie la Metrorex”.

Despre referednumul pentru demiterea fostului președinte Traian Băsescu, Anca Alexandrescu a reamintit că „au fost zile ingrozitoare. A fost atat de mare bucuria celor 7 milioane, si atat de mare a fost dezamagirea. Niste oameni care au crezut in politicieni care au promis schimbarea. Unii au pactizat cu sistemul, altii au fost invinsi de sistem”.

Anca Alexandrescu: Sistemul te ridică, sistemul te coboară. Deja se pregătesc pentru alegerile din 2024

„Sistemul te ridica, sistemul te coboara, asta se va intampla si in 2024. Daca in continuare asistam tacit, si deja se pregatesc vehiculele pentru alegerile din 2024”, a observat Anca Alexandrescu.

„Privind figurile politicienilor de acum 10 ani, ma gandesc la lipsa lor de solidaritate pentru România. Sigur ca in politica orice fel de om are pareri proprii, isi doreste sa isi impuna o anumita idee, viziune, asupra tarii, judetului, orasului in care activeza. Dar e un lucru pe care-l spun multora, studenților, politicienilor: cel mai important e sa-ti construiesti dusmanul, ca sa fie mai bun ca tine.

Dacă tu crezi ca tragand presul de sub picioarele adversarului ,te inseli.

O tara cu un sistem sanataos e o tara in care chiar adversarii se sprijina. Ce zicea Gușă e ca toti politicienii ăștia au cautat sprijin din exterior”, a argumentat profesorul Radu Enache.

„Iar la schimb au dat din interior. (...) Au vândut România pentru interesele lor. Dar arata ca mai devreme sau mai tarziu au fost executati de sistem ,au devenit irelevanti chiar daca mai incearca sa revina in politica”, a completat Anca Alexandrescu.

„Un politican bun ramane peste ani daca e o figura emblematica. Cum a fost Cuza. Martin Luther King. Oameni care intr-un anumit moment au fost lichidati, asasinati, dar au rămas in istorie prin credinta in ideal și sacrificiul de sine.

Dintre politicieni, niciunul, dar niciunul nu a avut o statura de politician reala, sa incerce sa se sacrifice pentru țară, să nu facă târguri prin culise”, a conchis profesorul Radu Enache.

C. Antohe: „Atunci, la referendumul din 2012, Traian Băsescu a ramas nesanctionat când a indemnat sa nu se vina la referendum, in schimb altii au fost sanctionati - Liviu Dragnea”.

„ Atât adversarii lui Traian Băsescu cât și cei apropiați au ajuns intr-un loc racoros fara verdeață. Atat adversarii au fost executati, ce a facut DNA nu are absolut nicio legatura cu actul de justitie. Klaus Iohannis stie foarte bine ce i s-a intamplat lui Basescu, si de aceea lupta sa obtina o functie la șefia NATO”, consideră avocatul Florin Durgheu.

„Un om plitic inseamna un om rasat. Politicienii au dat gratis România, nici macar nu au vandut-o . (...) La revolutie, in afara de celebrele intrebari ce ai facut in ultimii 5 ani, era noi nu ne vindem tara. Chiar nu am vandut-o, am dat-o gratis. Tot ce a facut Ceaușescu, râdea lumea de el, in 5 ani, un cizmar a făcut mai mult pentru România. Atunci ni se oprea curentul acum il oprim de buna voie. În timpul celui de-al doilea război mondial a fost foamete cumplita din cauza pretului exagerat. Tare mi-e teama ca vom mai ajunge, si mare parte a planetei nu-si va permite. Cati vor putea plati facturile la gaze si energie iarna viitoare?”, a adăugat avocatul F. Durgheu.

„Nu aș face această comparație. Sună bine sa spui ca e mai rau ca pe vremea lui Ceaușescu”, a completat Anca Alexandrescu.

„Pentru anumite intreprinderi privatizarea a fost necesara si salvatoare. Modul in care politicienii Romaniei au gestionat haotic, fara un plan minim, în loc de un stat minimal cum a fost in ultimii ani, avem nevoie de un stat puternic, avem nevoie de un stat pe care sa ne putem baza”, a declarat Cătălin Antohe.

„La noi s-a distrus si nu s-a pus nimic in loc. Sunt anumite industrii care nu mai puteau rezista. Nu puteam sa le pastram pe toate. Au fost gestionate într-adevar intr-un mod dezastruos”, a mai spus Anca Alexandrescu, la Culisele statului paralel.