Vladimir Putin a spus astăzi, într-o onferință de presă neobișnuit de lungă, că Rusia se află într-o misiune umanitară în Ucraina. A mai spus și că Rusia nu face nimic diferit față de intervențiile făcute de SUA în Irak, Afghanistan și Libia. Dumneavoastră ce spuneți?

Albright: Ei bine, sunt de acord cu ce a spus Angela Merkel după ce a vorbiut cu el, și anume că el (n.r.Putin) trăiește pe altă planetă. Cred că fie nu are toate datele și este hrănit cu propagandă, fie este propria sa propagandă, nu are niciun sens. Nu sunt cereri pentru ajutor. Asta a fost raportat, că de fapt, nu există această criză care spune că persoanele care vorbesc limba rusă ar fi rănite. Acest lucru este inventat și cred că face parte dintr-un plan pe termen lung al lui Vladimir Putin, plan care are ca scop recreerea unor relații între Ucraina și Moscova. Cred că asta este tragedia care se petrece. În multe feluri Putin se amăgește singur cu privire la asta.

Prezentator: Dacă Putin se amăgește singur, așa cum spuneți, și dacă este pe altă planetă așa cum unele persoane spun, cum și Angela Merkel a spus, atunci cea mai importantă întrebare este ce poate SUA să facă? Ce poate secretarul general John Kerry să facă când ajunge în Kiev pentru a opri asta?

Albright: Ei bine, președiuntele Obama l-a rugat pe secretarul Kerry să meargă. Președintele Obama conduce planurile în această direcție. Secretrul Kerry o să meargă acolo și o să le arate ucrainenilor că beneficiază de sprijinul Statelor Unite. Asta este doar despre ce își doresc oamenii din Ucraina, iar aceștia vor să poată să decidă asupra modului în care își trăiesc viețile, vor să poată să trăiască în pace în țara lor, în armonie, atât cu rușii, cât și cu europenii. Așa că secretarul Kerry îi va susține pe oameni, după care înțeleg că se va întâlni cu liderii, cu care va vorbi despre un pachet de ajutor imediat, de care chiar au nevoie pentru că economia lor se află într-o stare foarte proastă. O să vorbească cu ei despre cum se pot pregăti pentru alegeri și despre cum pot conduce țara într-un mod agreat de parlament. Așa că, personal cred că este foarte important faptul că secretarul Kerry se află acolo. Cred că va pune presiune pe această misiune, va arăta ce se întâmplă, de fapt, și ce Anderson a tot spus, că nu există nicio amenințare la adresa vorbitorilor de limba rusă, mai ales în Crimeea.