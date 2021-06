Cătălin Antohe, jurnalist la cetateanul.net, spune că printre ultimele afaceri ale fraților Cristescu o reprezintă obținerea unui teren imens în centrul Timișoarei, pe post de parcare pentru firmă. Este vorba de o parcare în valoare de 3 milioane de euro, chiar în spatele magazinelor Bega, controlate de Cristescu.

„Constantin Niță, fost ministru le-a facut un certtificat de proprietate. Avem sute de procese. Următorul termen pentru acest teren este in octombrie 2022. Ministerul lui Virgil Popescu a făcut apel și a zis că rezonează cu nevoia ca această societate să aibă un teren pentru parcare. Este absolut scndalos. Ministerul Economiei putea să nu facă recurs. Nu am văzut vreo instituție publică să facă o asemenea cerere. Nici Vrigil Păopescu și nici Claudiu Năsui nu fac nicio mișcare. Terenul era domeniu public, iar în 2015 primăria a încercat să construiască o parcare, dar a constatat că mionistrul Economiei, Constantin Niță, le-a dat acel teren. Terenul trebuia să fi aparțiunut unei companii a statului. Era chiar și o hotărâre că terenul nu poate trece din proprietatea statului în cea privată. Din două vânzări se plătesc alte trei fabrici. Bega Turism deținea trei hectare de teren în Timișoara, care a dărâmat tot. Acel teren valorează 8 milioane de euro. Ministerul Turismului avea 51% din firmă. 98 miliarde de lei vechi erau obținuți din vânzarea în leasing a altor trei hoteluri. Ministerul a permis înainte de privatizare majorarea de capital. Care i-a dus pe Cristescu în poziția de acționar majoritare, iar Ministerul Turismului a vândut un pachet de 30% din acțiuni, care au ajuns la o firmă tot a fraților. În momentul în care cineva ar fi cumpărat la privatizare nu știa câți bani avea în cont. Aici, manevra a fost făcută cu ajutorul celor din minister”, a declarat Antohe.

Jurnalista Ada Meseșan susține că este un model cazul fraților Cristescu.

„Erau până în 30 de ani atunci când au intrat în marele business. Cine nu și-ar dori așa ceva. Cât ai fi de talentat, în România nu se poate fără spate. Sistemul, adică ministerele, iar acestea au în spatele lor serviciile. Și în actuala clasă politică avem tineri potenți financiar. Protecția de care au beneficiat frații este fabuloasă. Dacă avem procurori cu adevărat interesați să curețe aceaste mizerii, dar din păcate nu există. Ministerul Economiei în timpul guvernării PSD-Ponta îi proteja, iar actualii din minister fac la fel. Dincolo de „emoții”, este evident că este un fel de comandă ce trece peste toate regimurile. Domnul Virgil Popescu are pregătire în domeniu energiei, dar a făcut cursuri și pe la toate colegiile păstorite de servicii. Încă un element care mă intrigă, mulți miniștii au spus că veneau la ei cei din aceste academii ca să-i ademenească acolo. Unul a spus că nu poate, iar atunci i s-a sugerat să renunțe”, a declarat Ada Meseșan.

Cristian Rizea a declarat că fostul ministru al Economiei, Constantin Niță, era bun prieten și că, la un moment dat, l-a surpprins pe acesta, în biroul lui din București, alături de frații Comănescu și Ilie Sârbu, fost lider în PSD.

„Am avut cu Constantin Niță o relație apropiată. Avea un birou în centrul Bucureștiului, pe Știrbei Vodă. M-am întâlnit cu el și mi-a făcut legătura cu trei foști generali de la SIE, iar de acolo am colaborat cu ei ca să aducem voturi din diaspora pentru PSD. Într-o bună zi, pe când am ajuns la el în birou, peste cine am dat? Am dat să intru direct, Constantin Niță era cu Ilie Sârbu și frații Cristescu. Puneau la cale acea tranzacție. M-a rugat să aștept până când termină. Am asistat la stabilirea modului în care bunul statului ajunge la frații Cristescu.