Dorin Iacob îl susține pe primarul Clujului, despre care spune că a făcut lucruri bune, însă a avut neșansa să nu ajungă numărul 2 în partid, acesta fiind cîștigat de Elena Udrea.

”Ma gândeam la scenarii, la Guvernul Boc, pentru că trebuia să poarte un nume, dar era, de fapt, guvernul Băsescu. Deciziile le lua Băsescu, iar Boc cred că a fost cel mai subordonat premier președintelui. Să vedem și în actualul PNL ce se petrece. Câți nu au făcut poze cu Băsescu și Udrea. Sunt poze care se fac pe culoarele congreselor. În armată cred că a fost TR-ist la trupele de Securitate, unde te luau ei pe bază de studii. Pe vremea aia erau un fel de jandarmerie. Cred că și periplul lui prin UTC este aproape identic cu al multor politicieni cu vârsta de peste 50 de ani. Pe vremea aia erau numai comuniști și domnul Boc s-a născut tot atunci. Dacă era un guvern Boc ca la primaăria Cluj, care să nu fie sub influența lui Udrea și Băsescu, atunci cred că ar fi fost mai bun. Acum, cu susținerea lui Cîțu a greșit. De jaful de la ANRP nu știu dacă era direct vinovat Emil Boc. Există riscul să se rupă un grup consistent din PNL. Mâna pe Cîțu o are Lucian Isar și Alina Gorghiu. Candidatura lui Cîțu este doar din partea unui grup mic de interese, dar care nu are nimic de-a face cu liberalismul”, conchide Dorin Iacob.

Jurnalista Anca Andrei consideră că Emil Boc a rămas un lider influent în fostul PD-L și acum este o voce și în PNL. Ea susține că influența Elenei Udrea asupra lui Băsescu l-a îndepărtat pe Boc de fostul președinte și de partid.

„Boc a rămas un lider influent în PDL pentru că a avut coloană vertebrală, chiar dacă a avut divergențe pe tema salariilor și pensiilor, dar mai ales pe tema Elena Udrea. Guvernul Boc ar fi putut face lucruri mai bune dacă nu ar fi intervenit Elena Udrea. Băsescu a fost mult prea influențat de Udrea, fapt care a îndepărtat oameni de calitate din PDL. Campania mediatică împotriva lui Boc a fost imensă, iar el l-a părăsit pe Băsescu. Boc a dat o declarație că e nevoie de un suflu nou, iar el nu se poate califica la așa ceva. Alina Gorghiu a îngropat PNL în 2016”, spune Anca Andrei.

Gazetarul Alex Căutiș spune că a făcut reproșuri directe guvernării Boc, iar neajunsurile din vremea lui sunt vizibile și se simt și azi. Aș vrea să amintesc lucruri rele legate de Boc. Se spune despre el că a tăiat pensii și salarii, dar ce nu se spune este că a fost, practic, o înghețare. Lucrul rău a fost că, în timp ce cu o mână tăiau pensii, pe de altă parte au permis afacerea ANRP. A fost o catrastofă națională, sute de milioane de euro au fost furați de o mafie condusă de oameni precum Horia Simu, care își avea rădăcinile în mandatul de primar al lui Băsescu. Mi s-a părut o măgărie ignorarea acestei afaceri. Boc nu a făcut nimic, pentru că majoritatea proprietăților erau în București. Acele lucruri nu-l califică să vrea să fie lider actual al PNL. Fiecare om are bune și rele. De asemenea, Fondul Proprietatea a fost lăsat de izbeliște în interesul unor forțe străine de România. În 2012, când a câștigat primăria, a făcut-o cu o diferență de puțin peste o mie de voturi. Cunosc foarte bine că a fost o înțelegere care să îl facă câștigător pe Boc. Realizările lui acolo, că a accesat mai multe fonduri, poate fi și meritul lui. Boc încurajează regionalizarea, în acest context geopolitic. Boc nu este un politician de viitor care să fie în vârful unui partid, cum nici Cîțu nu e. Despre Barna nici nu vreau să amintesc. Dacă ne uităm pe ce fundament a pornit Boc, afacerile ANRP și altele, l-au făcut să nu aibă o prea mare susținere la liberali. În mandatul lui a protejat corupți, prin inactivitate față de aceștia. Vorbim de oameni care-și pierduseră proprietățile comunism și care au fost păgubiți de o mafie imobiliară”, a încheiat Căutiș.

Publicistul Marius Ghilezan spune că 2,5 miliarde de euro au fost „economisite” de Boc, din inie 2010 și până la sfârșitul anului, odată cu tăierea pensiilor de 10 % și 25% din salariile bugetarilor. Emil Boc era micuțul parlamentar care răspundea cu bun simț și era bine pregătit, nu precum Crin Antonescu, care nu știa nici propria lege. Ce nu-și aduce aminte lumea este că fără PSD, Emil Boc nu ajungea prim ministru. Chiar și Ponta a fost în acel guvern. Au rezistat 9 luni, a venit Victoria Nuland, iar Boc a fost ca hop-mitică, era fix ce-i trebuia lui Traian Băsescu. Bugetul Elenei Udrea era de 8 miliarde, investiți prost. Cred că Dan Motreanu este a treia candidatură la șefia PNL. E greu de prefigurat șansa lui, este un vechi liberal, deci ar putea lua voturi din zona Orban. Clujul cere mult ca să primească puțin , iar Boc și Cîțu nu au bărbăția să iasă la bătaie cu Orban, atâta timp cât stau sub fusta Alinei Ghorghiu. La PR, Emil Boc este foarte bun, toate concertele acelea îi aduc un plus de imagine. Metroul este o aventură fantastică, dar de unde va scoate încă 600 de milioane de euro, nu știu. Acolo e un sitem transpartinic, iar statul paralel visează să pună președintele țării de prin 2000. Clujul îl vrea președinte pe Ioan Aurel Pop”, a încheiat Ghilezan.

Laurențiu Ciocăzanu spune că perioada guvernării Boc, din timpul crizei economice de la sfârșitul anilor 2000 ar trebui reanalizată la istorie. „A fost o perioadă de criză, inclusiv pentru jurnaliști. A fost o perioadă de reanalizat la școală. Este parte din istorie și ar trebui să fie parte din istoria recentă. Eu n-am fost unul dintre cei care a sărit la gâtul lui Boc că a tăiat pensiile și salariile. Am încercat să văd dacă a fost o decizie bună sau putea fi evitată. Unii spun că decizia a fost luată de Băsescu pentru a demonstra că este puternic. Rămâne să ne spună istoria dacă ce a făcut el a fost fatal sau nu. După ce a plecat de la Palatul Victoria a câștigat mai multe mandate de primar la Cluj. E un lider tot mai popular la PNL. Cred că Boc a fost un premier care a jucat o carte grea pentru el în acele vremuri. Nu e singurul premier care a trecut prin criză, Orban a trecut printr-o pandemie. Emil Boc a fost un politician care a știut să strângă din dinți și a știut să fie un bun subordonat. E un politician care contează, deci, faptul că a încasast bastoane de la Băsescu nu l-a afectat. Boc n-a fost votat de români, ci doar Băsescu. Dacă nu ar face PR nu și-ar atinge scopul. Dacă el crede că îl susține pe Cîțu, iar astfel aduce bani la Cluj, atunci e foarte bine. Boc e parte din panoplia de politicieni care au fost pe la PCR, dar cred că este politicianul pragmatic. Nu mai vreau experimente și promisiuni. Totuși, nu îl văd pe Boc candidat la prezidențiale”, conchide Ciocăzanu.

Liviu Alexa, jurnalist la Ziar de Cluj consideră că investiția în metroul de la Cluj e o crimă bugetară și afirmă despre primarul Clujului că est este un mare maestru al PR-ului politic. „Nu există dumă care să nu fie acceptată de cetățeni, dar la capitolul realizări stă cam prost. Cine nu îl vede candidat la prezidențiale nu știe politică. Banii pentru Boc prin PNRR pentru metrou sunt un fel de șpagă politică. Cei 300 de milioane de euro nu rezolvă investiția toatălă, ci doar 5 din 12 stații, iar investiția totală este de 900 de milioane. Este un vis politic. Sunt convins că este implicat în lupta pentru putere, dar am impresia că a pierdut bătălia. El este un primar de provincie. El pleacă cu probleme mari în interiorul PNL. Iohannis s-a lipit de Cîțu, dar nu îl iubește pe Boc, pentru că acesta nu l-a susținut. Clujul nu funcționează pe principii politicie, ci pe baza unui grup cunoscut și pe principii securistice. Cine a dat șefi DNA, SRI, cine și-a dorit puterea? Ei sforăresc, indiferent de contextul politic. Despre regionalizre, Boc a ignorat acest subiect atunci când era premier. Ar fi trebuit făcută de mult, dar e un subiect pe care îl mai aruncă, el face de toate,deci, este un simplu PR. Clujul pare să fie mai tare ca New York. Însă, aici aerul e poluat, iar orașul este pe locul trei pe țară la infecții nosocomiale. Realitatea e alta. Nu știu ce se va întâmpla în septembrie. Am scris că există mulți pedeliști care ar vrea să înființeze un alt partid, în cazul în care Orban câștigă șefia PNL”, încheie Liviu Alexa.