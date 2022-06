Iar în rândul celor care sfidează prin bogăția afișată intră și numeroși politicieni. Unul dintre ei este Alfred Simonis, liderul grupului PSD din Camera Deputaților.



Fie că vorbim de Africa, America de Nord, Noua Zeelandă, Cuba sau Puerto Rico, toate sunt destinații în care Alfred Simonis, alături de soție, își petrec vacanțele care durează și câteva săptămâni. Uneori, chiar în timpul sesiunilor parlamentare.



Simonis are 37 de ani și este parlamentar din 2016. Veniturile sale nu depășesc, potrivit declarației de avere, 140 de mii de lei pe an, adică aproximativ 12 mii de lei pe lună. Bani la care se adaugă diurna pentru participarea la lucrările Parlamentului, cazarea în Bucureşti, transportul în circumscripţie şi transportul de la domiciliu la Parlament. Soția lui câștigă însă mult mai puțin. Potrivit celor de la EVZ, Elena Simonis este dansatoare profesionistă și lucrează ca instructor de dans, muncă pentru care primește aproximativ 40 de mii de lei pe an.



Conform declarației de avere, familia Simonis are 3 apartamente și o casă, o mașină din 2012, dar și datorii la bănci de aproximativ 150 de mii de euro. O societate la care Elena Simonis deține 30% din acțiuni a primit 672.000 lei, iar o rudă a politicianului are să-i returneze acestuia suma de 130.000 lei.





Iar în ciuda imaginii afișate, CV-ul deputatului nu este unul de invidiat. A terminat un liceu cu program sportiv, iar apoi facultatea de drept la Universitatea Tibiscus din Timișoara. O universitate privată, desființată între timp. În 2012, Simonis a fost ales consilier local în Consiliul Local Timişoara, în acelaşi an devenit director în cadrul Aeroportului Internaţional Traian Vuia din Timişoara. În 2016, Simonis a fost ales deputat din partea PSD, reuşind după obţinerea mandatului să îşi treacă în CV un curs la Institutul Diplomatic Român şi un curs la Colegiul Naţional de Apărare.

Contactat de Realitatea PLUS, Alfred Simonis a răspuns că nu dorește să declare ceva, pentru că „se plimbă pe banii lui unde vrea”.

„Sunt banii mei și, dacă vreau, mă plimb unde vreau eu”, a relatat Anca Alexandrescu, luni seară, în emisiunea Culisele statului paralel, din dialogul purtat cu deputatul PSD Alfred Simonis.