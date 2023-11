„Nu se ia nimeni de cei din CNAIR, pentru că Grindeanu e prieten cu „Blondu’ de la Ilfov”, care e prieten cu Edi de la SRI, deci, cine să-l deranjeze pe domnul de la CNAIR. Unii funcționari ai statului favorizează aceste companii. Întârzie să despăgubească iar firmele să vină cu plângeri și să-și ia banii. Procurorii spun „trebuie să dovediți”. Grindeanu ține sub pulpană personaje pe ordin politic. Știm cine îi ține în spate. De ce nimeni nu întreabă nimic, atâta timp cât se dovedește că la CNAIR sunt multe nereguli. Am probleme cu actele de corupție și cu oamenii lui Gridneanu, cum e domnul Simu. E trimis în cercetare penală, dar încă e șef acolo. Dar până acum lucrurile nu se vedeau? Știm ce conține și raportul CESTRIN. Avem și bitum, pentru asfaltare, dar nu se folosește pentru că nu au marjă de furt. Nu înțeleg de ce UE nu vine la atâtea sesizări de corupție din transporturi”, a declarat Anca Alexandrescu.

Ion Alexandru Simu, director general interimar la CFR Infrastructură, ar fi câștigat concursul pentru un mandat de patru ani la conducerea companiei. El este suspect de abuz în serviciu, fiind cercetat într-un dosar instrumentat de DNA.

Grindeanu, osanale pentru Simu

Potrivit presei, Ion Simu, director general interimar la CFR Infrastructură, ar fi câștigat concursul pentru un mandat de director plin. Simu a fost numit interimar la CFR Infrastructură în mandatul lui Sorin Grindeanu. În mandatul lui Simu, CFR Infrastructură a semnat șapte din cele opt mari contracte din PNRR (Caransebeș – Timișoara – Arad și Cluj – Oradea).

Formal, numirea sau revocarea unui manager este în responsabilitatea Consiliului de Administrație, dar CA-ul este numit de Adunarea Generală a Acționarilor, adică de minister.

,Să știți că e un om care și-a atins bornele din PNRR, pe parcursul anului 2022 a avut o bornă să semneze 50% dintre contractele finanțate prin PNRR. A ajuns la 90% (…) Din acest punct de vedere… e criteriul la care mă uit. În acest moment are calitatea de suspect… am și întrebat… are calitate de suspect, nu e învinuit (…) Dacă va fi trimis în judecată și va avea calitatea de inculpat va face un pas în spate, cred că în zilele următoare lucrurile se vor clarifica”, spune ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu.