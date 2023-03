Criza de astm bronșic reprezintă o înrăutățire a simptomelor astmului bronșic cauzată de apariția bronhospasmului (contracția mușchilor în jurul căilor aeriene).

Simptomele astmului bronsic sunt neplacute si obstructioneaza respiratia normala a pacientului pentru perioade limitate de timp. Printre cele mai frecvente simptome ale astmului bronsic se numara:

Tusea – aceasta se manifesta mai mult pe timpul noptii, subit, ceeace nu permite pacientului sa se odihneasca corespunzator, solicitandu-i plamanii si caile respiratorii. Tusea este unul dintre cele mai deranjante simptome.



Suierat in plamani, respiratie suieratoare – cunoscut sub numele de wheezing, acest simptom al astmului bronsic genereaza o senzatie neplacuta la nivelul plamanilor si cailor respiratorii



Senzatia de sufocare – deoarece sunt inflamate, caile respiratorii nu permit trecerea aerului in cantitate normala



Senzatia de constrictie/presiune la nivelul pieptului – un simptom pe care il manifesta foarte multi pacienti.

Citește continuarea pe realitateamedicala.net.