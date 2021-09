"Nu putem acceptat un jaf din banii publici, iar PNDL 3 - așa cum a fost promovat de Florin Cîțu- urma sa fie, ca să fie, ca și PNDL 1 și 2, un jaf din banii publici. Nu mai are majoritate în momentul de față. Va pleca din funcția de premier. Va pleca - se vor găși mijloacele legale dacă nu va accepat să plece de bună-voie. Am anunțat de aseară: fără nicio problemă vom vota o moțiune de cenzură dacă Florin Cîțu nu va înțelege să plece altfel", a afirmat, la Realitatea PLUS, deputatul Cristian Seidler, vicepreședinte al USR.

Parlamentarul a comentat și decizia lui Cîțu de a-l numi pe ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, interimar la Justiție. Acesta a catalogat această decizie drept o dovadă a "relei credințe" a premierului.

"Deși portofoliul justiției revenea USR, nici măcar nu și-a pus problema să numească un interimar de la noi. Asta dovedește reaua credință", spune Seidler.

Vicepreșdintele USR a precizat că, în prezent, formațiunea politică pe care o reprezintă susține următoarele 2 variante: "1) Noi am anunțat și aseară că următorul ministru al Justiției va fi Stelian Ion. 2) Coalițaia va merge mai departe cu un alt premier".

Întrebat dacă formațiunea politică pe care o reprezintă intenționează să abordeze acest subiect cu președintele Klaus Iohannis, Cristian Seidler a răspuns: "(...) Florin Cîțu a vorbit deja cu președintele. Presupune că președintelui i-a fost comunicată decizia revocării lui Stelian Ion și există reacția din această dimineață (a lui Iohannis- n.r.) ceea ce ne duce la concluzia că președintele a fost de acord cu acest lucru (...) ceea ce contravine cu rolul său de mediator (...). Ceea ce trebuie să știe toată lumea este că Florin Cîțu nu va mai fi premierul României".

Mai mult decât atât, vicepreședintele USR afirmat că a Florin Cîțu l-a șantajat pe Stelian Ion că dacă nu dă avizul pe PNDL 3 până la miezul nopții, îl remaniază din funcție. "(...) Mai apoi s-a răzgândit și l-a remaniat fără să mai aștepte termenul dat de el însuși. Stelian Ion oricum nu putea da avizul din motive de legalitate, Din toate aceste motive Florin Cîțu trebuie să plece din funcția de premier", a conchis deputatul.