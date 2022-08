„În spatele meu se afla o casa finalizata, chiar acum o lună de zile, unde procurorii au facut perchezitii acum 3 zile, dar nu au spus nimic.

Această vilă de 1 milion de euro,in centrul Chișinăului, aparține lui Pavel Voicu (ministru de Interne în 2020, n.r.), ministrul interlop, cunoscut aici pentru multe acțiuni de genul interlopilor. Este omul lui Igor Dodon, omul de casă al lui Igor Dodon, care a inventat o schemă de jefuire a cetățenilor moldoveni în 2020, o schemă a statului, atunci cand era ministru de interne și Sergiu Paiu, seful Inspectoratului General al Politiei. El este cel care monitoriza arestarea mea, din 3 noiembrie 2020, cel care la biroul fratelui lui Dodon, acolo statea pe telefon ca sa raporteze daca m-a gasit sau nu m-a gasit. Stii ca imi spuneai dacă nu te-arestat... (...) Până au descoperit ei unde stau le-a trebuie o jumătate de zi.

Această schema la care mutl imodloveni li s a au laturat. E vorba de acel contract pri nlicitații trucate, un contract ilegal dintre IGP și societatea Magda Tour privind ridicarea autovehiculelor. Aici in Chișinău dacă ai parcat e mână în mână cu primarul”, a declarat Cristian Rizea, în exclusivitate, la Culisele statului paralel.

„Ei sunt înapoiați cu mulți ani, a fost de mult la noi problema asta”, l-a completat Anca Alexandrescu.

„Problema este că banii se duc in contul acelei firme private, din care, luna de lună, șefi ai politiei iau zeci de mii de euro. Voi pune inregistrari. Toata Moldova si cei interesati vor asculta inregistrari cu angajati ai lui Vasile Conțescu, de la Inspectoratul de Politie, care sunt obligati sa ridice pana la pranz să ridice fiecare cate trei masini, altfel sunt sancționati”, a explicat Rizea, în exclusivitate la Culisele statului paralel.

„Mă gândesc să nu le dăm idei la București”, a adăugat Anca Alexandrecu.

„S-a scumpit, este 55 de euro, era undeva la 35-40 de euro , pentru un moldoveam nu e simplu sa platesti. Ei au pus la cale această schema. Am facut plangere la procuratura generala, anticoruptie, la ministrul de interne Revenco, am primit documente că se lucreaza. Poate fi accesata această petitie pe www.realitateadinmoldova.md, este online. Inclusiv noi avem puncte de strangere a semnăturilor în centrul Chișinăului, vom avea de mâine in fata IGP cort de la Moldova, Rizea și Poporul, partidul pe care-l am și sunt pe cale să-l înregistrez și juridic și într-adevăr sunt mulți, deja sunt patru sute și ceva de semnături in prezent. Am lansat campania acum 10 zile, continua pentru ca moldovenii să nu mai poată fi furați”, a mai spus Cristian RIzea, luni seară, la Culisele statului paralel, cu Anca Alexandrescu.

Liderul Partidului Politic “Moldova, Rizea și Poporul” Cristian Rizea prezintă dovezi bombă luni seara, 1 august, de la orele 20:00, în cadrul unei ediții speciale „Spovedania lui Rizea”. Va face publică și o înregistrare audio, care confirmă complicitatea dintre șeful Direcției de patrulare Chișinău și mafioții care gestionează parcarea specială de la Trușeni – frații Oleg și Vladimir Nemțanu.

„Am intrat în posesia mai multor înregistrări audio, care dezvăluie infracțiunile comise de Vasile Conțescu. Luni seara voi difuza prima înregistrare. Veți auzi cum acesta obligă subordonații să evacueze zilnic, cel puțin, 3 mașini de fiecare agent de patrulare. Vorbim și despre banii extorcați de la șoferi, victime ale schemei infracționale pusă la cale de IGP în perioada când ministru era Pavel Voicu și gestionată în prezent de Vasile Conțescu. De asemenea, înregistrarea confirmă ce am dezvăluit anterior: că pe 9 iulie, pe strada Constantin Brîncuși, am fost sechestrat și abuzat psihologic la ordinul lui Vasile Conțescu. El este cel care a trimis 5 echipaje de poliție ca să mă hărțuiască și să-mi evacueze forțat mașina, în condițiile în care în toată istoria Poliției de Patrulare nu se mai întâmplase așa ceva“, a declarat Cristian Rizea pentru www.realitateadinmoldova.md

Fiți alături de Cristian Rizea luni, 1 august, de la orele 20:00, la „Spovedania lui Rizea”.

Sursă: www.realitateadinmoldova.md