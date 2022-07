Fostul deputat PSD Cristian Rizea a venit cu dezvăluiri șocante despre jurnalista Emilia Șercan, care a vorbit despre presupusul plagiat al premierului Nicolae Ciucă. Cristian Rizea a susținut că are documente care arată legăturile acesteia cu serviciile secrete din Federația Rusă.

„Bombă! Pentru ce a fost chemat Rizea aici? E martor în dosarul de la București la Comisia interogatorie.

Suntem la Inspectoratul Național de Investigații (din Republica Moldova) sau Inspectoratul Național al Infractorilor cum îi spun eu. Rizea l-a salvat și îl salvează pe prim-ministrul României. Rizea este cu americanii. Iar cei care vor să-l dea jos pe Ciucă sunt cu rușii”, a declarat, marți, Cristian Rizea, la sosirea la Inspectoratul Național de Investigații.

„Emilia Șercan este o impostoare folosită de către niște securiști, oameni din serviciile secrete din România, care, în complicitate cu un serviciu secret din Federația Rusă, au pus la cale căderea Guvernului condus de Nicolae Ciucă pentru destabilizarea țării. Acesta este principalul scop pentru care impostoarea Emilia Șercan a fost folosită", a declarat Cristian Rizea, în fața inspectorilor INI (Inspectoratul Național de Investigații, n.r.) de la Chișinău, unde s-a prezentat pentru a fi audiat în calitate de martor.

„Am fost chemat, trebuia sa fiu audiat de acum o lună. Am stabilit de comun acord pentru ziua de astazi. Am dat o declarție, am fost audiat in calitate de martor. In opinia mea, daca cei de aici nu va vor da, va voi spune eu peste cateva zile. Am ingropat-o definitiv pe Emilia Șercan. Este o impostoare. Are probleme grave de integritate. Tot ce am pulblicat dovedește că a fost folosită de o grupare, prin care serviciile secrete din Rusia căutau să -l dărâme pe premierul Nicolae Ciucă”, a declarat, în exclusivitate Cristian Rizea.

Întrebat despree legatura cu serviciile rusesti, Rizea a spus că „am probe, documente, care atestă legaturile dintre gruparea din serviciile secrete românești cu cei din serviciile rusești cu Emilia Șercan. A avut un singur scop: darâmarea guvernului. Nicolae Ciucă e un general NATO, un om care si-a asumat funcția de prim-ministru, iar acum asta ne-ar mai fi trebuit un atac la destabililzarea Romaniei. Nu stam in Moldova?!, cu pericolul ca rușii să intre aici?!”.

„Un plagiat inventat nu constituie decat un atentat la adresa stabilitatii. Am depus toate documentele. Rizea a îngropat-o definitiv pe Emilia Șercan”, a mai spus fostul deputat PSD.

Întrebat de ce nu depune documentele la o instituție in România, Cristian Rizea a spus că „dacă va fi cazul (da, n.r.). Eu le-am depus aici, la INI. Toate intrebarile au venit din România, ei au fost intermediarii cu autoritățle din România”.

Rizea, despre legătura Emiliei Șercan cu serviciile secrete din Rusia: E vorba de ofițeri din serviciile secrete din România

Cristian Rizea a dezvăluit, în premieră, și despre ce grupare din serviciile secrete din România este vorba.

„Lucrează din greu ca Nicolae Ciucă să nu mai fie prim-ministru. E vorba de cel puțin 3 ofițeri din structurile serviciilor secrete din România. E vorba si de un serviciu din Rusia, e vorba de legături documentate, despre cei trei ofițeri si cei din Rusia. Acum sunt chiar actvi, asta e problema cea mai gravă. (...) Sunt legături strânse ale seviciilor secrete rusești cu cei trei ofițeri. Nu știu de când datează. (...) Sunt și rezerviști”, a declarat Cristian Rizea, în exclusivitate, la Realitatea PLUS.

„Am dovezi, am dat declaratii complete. Sunt lucuri care țin de ancheta interna a acestei comisii rogatorii. Nu am voie sa expun public. (...) Vă pot spune doar atât: Am materiale video, cu judecatori, procurori, fotografii. (...)

Sunt documente, probe indubitabile depuse de mine astăzi, care o incriminează, e in complicitate cu serviciile secrete rusesti. Asta s-a dorit: un nou guvern pentru destabilizarea țării. În România se doreste destabilizarea.

Sunt dovezi care poate vor apărea. Eu le voi face publice după finalizarea anchetei acestei comisii rogatorii.

Emilia Șercan nu de decât o impostoare folosită de o anumită grupare a serviciilor secrete rusești impotriva premierului Nicolae Ciucă. (...) Tot ce am spus eu s-a adeverit”, a explicat, în exclusivitate, Cristian Rizea, la Realitatea PLUS.

Războiul „este cadrul cel mai propice pentru a crea destabilizare. Un razboi la granițele Republicii Moldova e cea mai buna armă. Să vorbim de companiile rusești care au facut investitii in Romania cu sprijinul acelorași oameni din sistem. (...)

Vorbim de sectorul de gaze naturale, exploatarea gazelor naturale. Am devoalat ceva din detaliile acestei conspirații impotriva lui Nicolae CIuă. Cei care vor să blocheze extracția de gaze naturale”, a mai spus Cristian Rizea la Realitatea PLUS.